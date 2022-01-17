На Львівщині продається найдорожча земельна ділянка в Україні

За сто днів на електронні торги виставили 15 тис. га

Найактивніші орендодавці землі – на Одещині

Земельну ділянку несільськогосподарського призначення з найвищою стартовою ціною станом на 14 січня продає Давидівська сільська рада у Львівській області – понад 5 га за майже 21 млн грн. Про це з посиланням на систему «Прозорро.Продажі», пише Dailylviv.com.

У п’ятницю, 14 січня 2022 року, минуло 100 днів із моменту набуття чинності урядової постанови (№1013), яка запустила ринок оренди та продажу державної та комунальної землі через систему «Прозорро.Продажі».

«За перші 100 днів прозорого ринку землі в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі оголошено понад 2,7 тис. аукціонів на майже 1 млрд грн. Загальна площа виставлених на торги ділянок – понад 15 тис. га», – ідеться у повідомленні.

За результатами цих торгів організатори заробили до бюджетів різних рівнів майже 0,25 млрд грн.

Найбільша стартова ціна за право оренди землі с/г призначення у селі Людвище Тернопільської області – майже 162 тис грн за 1,5 га.

Найактивніше в оренду здають землю в Одеській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій та Київській областях.

Як відомо, в Україні помітно подорожчала земля сільськогосподарського призначення.

Станом на початок січня українці вже продали майже 200 тис. гектарів сільгоспземлі.

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