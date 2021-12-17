Тимошенко розповіла, що врятує Україну від газової кризи

Тимошенко: «Ми тримаємося на двох факторах: перше – погода, друге – електроенергія з Білорусі»

В осінньо-зимовий період Україна опинилася у критичній ситуації і її зараз рятує лише два фактори: тепла погода та електроенергія з Білорусі. Про це розповіла лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час етеру «Свобода слова Савіка Шустера».

«За 2021 рік з України виїхала рекордна кількість українців. Більше 600 тис. за рік...Це просто колапс. В ту ситуацію, в яку зараз заведена країна в осінньо-зимовий період, виходу швидкого не існує... Сьогодні на двох факторах тримається Україна. Перший – це погода. І є другий фактор – ви знаєте, що в аварійному режимі беруть електроенергію з Білорусі. Тобто, Україна, яка може виробляти більше, ніж ми з вами усі можемо спожити, вимушена була, коли стоять наші ТЕЦ, іти і купувати електроенергію у Білорусі. І от ми тримаємося на двох факторах: перше – погода, друге – електроенергія з Білорусі», – зазначила Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» також розповіла, що може допомогти вийти з кризової ситуації.

«У газових сховищах є три млрд куб/м газу, які не належать державі. Це газ приватних структур. Його треба було негайно викупити на договірній основі. Це дало б можливість країні мати ще три додаткових млрд газу. І нам треба розуміти, що кожна область повинна мати аварійні речі, мають бути закуплені аварійні дизель-генератори… Коли почнуться холоди, нам треба розуміти, що Білорусь не вимкне рубільнік, який дає нам електроенергію. А це дуже складно уявити, тому що Білорусь у цій ситуації не може бути абсолютно самостійною», – застерегла Тимошенко.

Нагадаємо, керівник «Нафтогазу» зробив сумний прогноз щодо ціни на газ.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.