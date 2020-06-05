Україна посіла друге місце за експортом органічної продукції до ЄС



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Україна значно посилила свої позиції на органічному ринку ЄС

Український експорт органічної продукції до ЄС зріс за минулий рік на 27% у порівнянні із 2018 роком

Україна за підсумками 2019 року посіла друге місце за обсягами експортованої до Європейського Союзу органічної продукції.

Про це йдеться у щорічному звіті Єврропейської Коміссії «Імпорт органічних агропродовольчих товарів в ЄС: ключові зміни у 2019 році», повідомляється на сайті Оrganicinfo.

«Україна значно посилила свої позиції на органічному ринку ЄС. За підсумками 2019 року Україна посіла 2 місце зі 123 країн за обсягами експортованої органічної продукції до ЄС, піднявшись на дві сходинки порівняно з попереднім роком», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за 2019 рік до ЄС було ввезено 3,24 млн тонн органічної агропродукції, більше 10% якої припадає на Україну. Український експорт органічної продукції до Євросоюзу зріс за минулий рік на 27% у порівнянні із 2018 роком, до 337, 86 тис. тонн. Загалом органічна продукція складає близько 2% загального імпорту агропродовольчих товарів до ЄС.

Серед імпорту до ЄС органічних зернових (окрім рису та пшениці) на продукції з України припадає 76,9%; з імпортованої пшениці 31,8% припадає на українську; в структурі імпорту органічних олійних (крім сої) частка України становить 18,2%; в імпорті сої – 13% імпорту сої з України, фруктів - 11%. Також Україна входить до групи найбільших експортерів органічних макухи, фруктових соків та овочів до ЄС.

У 2018 році Україна посідала 4 місце за обсягами експорту органічної продукції до ЄС, поступаючись Китаю, Еквадору та Домініканській Республіці. Останні дві країни постачають в ЄС майже виключно тропічну продукцію.

Нагадаємо, з початку року експорт сільськогосподарської продукції збільшився до $1,98 млрд. Із загального експорту частка аграрної продукції становить 48%.