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Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
Німеччина буде змушувати грузинів та марокканців повертатись додому
фото із відкритих джерел

Німеччина прискорює повернення біженців до Грузії та Марокко

Офіційний Берлін розширює дію угоди про примусове повернення біженців на їхню батьківщину, втім про повернення українців наразі не йдеться. Про це пише видання EUobserver.

Німеччина розширює угоди щодо повернення шукачів притулку, яким було відмовлено, до їхніх країн походження в межах нового підходу Європи щодо обмеження міграції. Тепер громадяни Грузії та Марокко, які отримали відмову на дозвіл на проживання в Німеччині, поїдуть додому. Ця угода стала новим кроком у рамках великої програми ЄС з обмеження міграції.

Одночасно подібні ж угоди вибудовуються з Молдовою, Кенією, Колумбією, Узбекистаном та Киргизстану. Просуваються аналогічні переговори з Іраном.

До слова, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) схвалив попередню угоду між переговорниками Ради ЄС і Європарламенту від 20 грудня 2023 року, що є пактом Євросоюзу про притулок і міграцію.

«Держави-члени підтвердили свою відданість покращенню європейської системи притулку та міграції. Ці нові правила зроблять європейську систему притулку більш ефективною та підвищать солідарність між державами-членами. Ця угода докорінно змінить те, як ми вирішуємо питання міграції та надання притулку», – сказала держсекретар з питань притулку та міграції Бельгії Ніколь де Моор, яка головує в Раді ЄС.

Пакт складається із п'яти законів, які реформують систему притулку та міграції ЄС. Йдеться про регламенти оновлення європейської бази даних відбитків пальців (Eurodac), посилення контролю на зовнішніх кордонах, започаткування загальної для всіх держав ЄС процедури притулку, заміну Дублінського регламенту 2013 року про відповідальність держав за розгляд заяв про надання притулку, встановлення рамок для вирішення кризових ситуацій у сфері притулку та міграції.

Нагадаємо, німецький Гамбург почав видавати спеціальну картку для біженців, з якої неможливо робити закордонні перекази. Картка призначена для того, щоб біженці не могли переказувати гроші своїй родині чи друзям.

Синьо-зелена карта Visa називається SocialCard: з цього моменту її отримуватимуть ті, хто має статус біженця у Німеччині. Ця карта відрізняється тим, що вона не має жодного кредитного балансу, тобто витратити можна тільки ту суму, яка є на рахунку. Зняти у вигляді готівки можна лише невелику частину грошей – до 50 євро на місяць та додатково 10 євро на дитину.

Читайте також: Грошові перекази мігрантів з ЄС до інших країн досягли рекорду – Eurostat

Теги: Німеччина обмеження Європа гроші Берлін Марокко притулок біженці правила переговори мігранти

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