Проєкт бюджету США на 2025 рік включає $482 млн на підтримку України

Більшість коштів будуть спрямовані «на економічну допомогу та допомогу в розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та доброчесності виборів»

Білий дім оголосив президентський бюджетний запит на 2025 рік, до нього увійшли $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд – на протидію РФ. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

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Запрошені для України 482 млн доларів, поряд із додатковим запитом на забезпечення національної безпеки, допоможуть відновленню економіки України, зміцнять стійкість України та її здатність захищатися від повномасштабного вторгнення Росії та забезпечать прогрес у проведенні реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

На що планують виділити кошти Україні:

250 млн доларів на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства закону та чесності виборів. Також включено програми зі стимулювання економічного зростання, зміцнення енергетичної безпеки, підтримки вступу до ЄС та зміцнення життєстійкості українського народу шляхом відновлення найважливіших державних служб по всій країні, особливо у звільнених громадах;

95 млн доларів у вигляді допомоги сектору безпеки для FMF для створення потенціалу у найближчій та середньостроковій перспективі, який допоможе Україні виграти війну проти російської агресії;

71 млн доларів на програми охорони здоров'я;

66 млн доларів на інші заходи щодо надання допомоги в галузі безпеки, такі як підтримка громадянської безпеки, верховенства закону, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

У Деждепі США зазначили, що до запиту не включали позиції, які увійшли до програми національної безпеки.

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«Запит на 2025 фінансовий рік не включає ресурси для певних вимог, які були частиною додаткового запиту щодо національної безпеки від жовтня 2023 року для вирішення критичних і нагальних потреб, які не можуть чекати до 2025 фінансового року, і які належним чином фінансуються через додатковий запит», – йдеться у повідомленні.

Ще 999 млн доларів по всій Європі, Євразії та Центральній Азії буде використано для протидії згубному впливу Кремля та КНР. Просування демократичних реформ, протидії російській дезінформації, покращення доступу громадян до достовірних та неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки та стабілізації економіки, що постраждала від конфлікту.

Запрошені 204,2 млн доларів на іноземне військове фінансування включають:

150 млн доларів для Європейського та Євразійського регіонального оперативного підрозділу;

по 9,75 млн доларів для кожної з держав Балтії (Естонії, Латвії та Литви);

25 млн доларів для Грузії.

Зазначається, що ці програми продовжать нарощувати потенціал союзників та партнерів із самозахисту від агресивної війни Путіна у регіоні та допоможуть союзникам поповнити запаси матеріалів та можливостей, переданих Україні.

Як відомо, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес.

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Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.