Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Проєкт бюджету США на 2025 рік включає $482 млн на підтримку України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Проєкт бюджету США на 2025 рік включає $482 млн на підтримку України
фото з відкритих джерел

Більшість коштів будуть спрямовані «на економічну допомогу та допомогу в розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та доброчесності виборів»

Білий дім оголосив президентський бюджетний запит на 2025 рік, до нього увійшли $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд – на протидію РФ. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

Запрошені для України 482 млн доларів, поряд із додатковим запитом на забезпечення національної безпеки, допоможуть відновленню економіки України, зміцнять стійкість України та її здатність захищатися від повномасштабного вторгнення Росії та забезпечать прогрес у проведенні реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

На що планують виділити кошти Україні:

  • 250 млн доларів на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства закону та чесності виборів. Також включено програми зі стимулювання економічного зростання, зміцнення енергетичної безпеки, підтримки вступу до ЄС та зміцнення життєстійкості українського народу шляхом відновлення найважливіших державних служб по всій країні, особливо у звільнених громадах;
  • 95 млн доларів у вигляді допомоги сектору безпеки для FMF для створення потенціалу у найближчій та середньостроковій перспективі, який допоможе Україні виграти війну проти російської агресії;
  • 71 млн доларів на програми охорони здоров'я;
  • 66 млн доларів на інші заходи щодо надання допомоги в галузі безпеки, такі як підтримка громадянської безпеки, верховенства закону, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

У Деждепі США зазначили, що до запиту не включали позиції, які увійшли до програми національної безпеки. 

«Запит на 2025 фінансовий рік не включає ресурси для певних вимог, які були частиною додаткового запиту щодо національної безпеки від жовтня 2023 року для вирішення критичних і нагальних потреб, які не можуть чекати до 2025 фінансового року, і які належним чином фінансуються через додатковий запит», – йдеться у повідомленні.

Ще 999 млн доларів по всій Європі, Євразії та Центральній Азії буде використано для протидії згубному впливу Кремля та КНР. Просування демократичних реформ, протидії російській дезінформації, покращення доступу громадян до достовірних та неупереджених ЗМІ, зміцнення енергетичної та кібербезпеки та стабілізації економіки, що постраждала від конфлікту.

Запрошені 204,2 млн доларів на іноземне військове фінансування включають:

  • 150 млн доларів для Європейського та Євразійського регіонального оперативного підрозділу;
  • по 9,75 млн доларів для кожної з держав Балтії (Естонії, Латвії та Литви);
  • 25 млн доларів для Грузії.

Зазначається, що ці програми продовжать нарощувати потенціал союзників та партнерів із самозахисту від агресивної війни Путіна у регіоні та допоможуть союзникам поповнити запаси матеріалів та можливостей, переданих Україні.

Як відомо, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. 

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Теги: Україна Сенат США Адміністрація Президента обмеження президент фінансування розмінування гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плати або служи: чи сприйме суспільство таку логіку влади?
Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України? Інтерв’ю
15 лютого, 12:03
Під час війни з держбюджету депутатам виплачуються мільйони на покриття витрат на житло
Мільйонери-безхатченки. Список заможних нардепів, що орендують житло за кошт держави Парламент
12 лютого, 13:40
Байден заявив, що Ізраїлю не слід проводити військову операцію в місті Рафах без плану забезпечення безпеки мирних жителів
Байден розкрив деталі нового мирного плану між Ізраїлем та ХАМАС
13 лютого, 07:52
Експерт нагадав, що один з параметрів Енергетичної стратегії України до 2050 року це досягнення 25% частки ВДЕ в енергоміксі до 2030 року
НКРЕКП має напрацювати сценарій виведення зеленої енергетики з боргової кризи на енергоринку – експерт
12 лютого, 18:03
Кросівки описують на сайті як «сміливі, золоті та міцні, як у президента Трампа»
Трамп випустив колекцію золотого взуття для «справжніх патріотів»
20 лютого, 17:58
Генеральний секретар НАТО не може назвати терміни надання Україні винищувачів
Генсек НАТО прокоментував терміни надання Україні F-16
20 лютого, 23:53
Бен Годжес жорстко висловився про «успіхи» росіян на війні в Україні
Генерал США висміяв «досягнення» Росії в Україні
25 лютого, 09:19
На місці події працюють співробітники відділу вибухотехнічної служби поліції Сумській області, які зачищають територію від цих бомб
Росіяни дистанційно замінували кульковими бомбами місцевість на Сумщині
5 березня, 20:20
Фермери невдоволені так званим «Зеленим пактом для Європи» (Green Deal) – великою програмою ЄС, спрямованою на зниження шкідливих викидів
Мітинг у Варшаві: фермери штурмують Сейм, відбуваються сутички з поліцією
6 березня, 17:29

Соціум

Проєкт бюджету США на 2025 рік включає $482 млн на підтримку України
Проєкт бюджету США на 2025 рік включає $482 млн на підтримку України
Столтенберг відповів, чи планує НАТО надсилати війська в Україну
Столтенберг відповів, чи планує НАТО надсилати війська в Україну
Безпілотники атакували декілька регіонів РФ: в Орлі спалахнула нафтобаза
Безпілотники атакували декілька регіонів РФ: в Орлі спалахнула нафтобаза
В Австралії під час польоту отримали поранення десятки людей – ЗМІ
В Австралії під час польоту отримали поранення десятки людей – ЗМІ
Найпопулярніші сири з пліснявою на межі зникнення: вчені пояснили чому
Найпопулярніші сири з пліснявою на межі зникнення: вчені пояснили чому
Трамп намагається зірвати кримінальний процес проти себе: подробиці
Трамп намагається зірвати кримінальний процес проти себе: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
47K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
7272
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
6065
Визволення Криму: Буданов анонсував серйозну спецоперацію на півострові
4638
«Надури фермера». Нова схема на земельному ринку
3713
Затримки українських автобусів на кордоні. Поліція Польщі відреагувала

Новини

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua