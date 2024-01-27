Фінансова допомога для України. Чому у США так зволікають?

Геополітика – це те, з чим Байден ішов на вибори і в невмінні керувати якою, дорікав Трампу

Восени республіканці можуть отримати «три в одному» – абсолютну владу

Як я і попереджав восени 2023-го року, тема фінансової допомоги для України стала у США інструментом політичної боротьби.

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У листопаді минулого року я написав: «зафіксуйте ситуацію з фінансовою допомогою – далі буде тільки гірше».

Занадто багато чого стоїть на кону в Америці: посада президента, вибори до Палати представників, довибори 30 сенаторів до Сенату.

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Восени республіканці можуть отримати «три в одному» – абсолютну владу.

Для цього їм потрібно показати, що Байден виявився неефективним на міжнародній арені: почав з Афганістану і завершив Україною.

Але ж геополітика – це те, з чим Байден йшов на вибори і в невмінні керувати якою, дорікав Трампу.

Можливо частину допомоги дадуть, але явно не в обсязі 2023 року.

Дедлайн – кінець лютого. Далі шансів майже немає...