Фінансова допомога для України. Чому у США так зволікають?
Восени республіканці можуть отримати «три в одному» – абсолютну владу
Як я і попереджав восени 2023-го року, тема фінансової допомоги для України стала у США інструментом політичної боротьби.
У листопаді минулого року я написав: «зафіксуйте ситуацію з фінансовою допомогою – далі буде тільки гірше».
Занадто багато чого стоїть на кону в Америці: посада президента, вибори до Палати представників, довибори 30 сенаторів до Сенату.
Восени республіканці можуть отримати «три в одному» – абсолютну владу.
Для цього їм потрібно показати, що Байден виявився неефективним на міжнародній арені: почав з Афганістану і завершив Україною.
Але ж геополітика – це те, з чим Байден йшов на вибори і в невмінні керувати якою, дорікав Трампу.
Можливо частину допомоги дадуть, але явно не в обсязі 2023 року.
Дедлайн – кінець лютого. Далі шансів майже немає...
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