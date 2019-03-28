124 тис. клієнтів «Запоріжгаз Збуту» ризикують залишитися без субсидій новини компаній



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У разі простроченої заборгованості на суму понад 340 грн органи соцзахисту припиняють виплату державної допомоги

У Запорізькому регіоні 124 тис. субсидіантів заборгували за спожитий газ майже 123 млн грн. Такі боржники можуть не отримати наступну виплату монетизованої субсидії, якщо не розрахуються вже отриманими від держави грошима за газ. У разі простроченої заборгованості на суму понад 340 грн органи соцзахисту припиняють виплату державної допомоги.

З лютого 2019 року уряд ввів монетизацію житлово-комунальних субсидій. Тепер клієнти «Запоріжгаз Збуту», яким призначено державну допомогу на оплату за газ з жовтня 2018 року, отримують її «живими грошима» в відділеннях «Укрпошти» та «Ощадбанку». А пенсіонери - через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. Тому в рахунку «Запоріжгаз збуту» за газ, спожитий в лютому, вже не враховуються субсидії.

Отримавши субсидію грошима, клієнт вже самостійно розраховується за спожитий газ в повному обсязі. У разі простроченої заборгованості за газ два місяці в подальшому виплата державної допомоги припиняється. А при збільшенні заборгованості компанія припиняє таким клієнтам поставки газу.

«Зараз є ризик зростання заборгованості в зв'язку з монетизацією субсидії. Держдопомогу в цьому опалювальному періоді отримують 119 тис. сімей, за якими до лютого місяця держава щомісяця покривала частину витрат на газ в сумі понад 103 млн грн. Тепер ці кошти отримують субсидіанти, і повинні самостійно направити на повну оплату рахунків за газ», - зазначила начальник відділу розрахунків ТОВ «Запоріжгаз Збут» Ольга Приходько.

Зараз для оплати за спожитий газ для запоріжців представлені платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сom, EasyPay.ua і інші. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії.

Також, швидко можна оплатити рахунки за газ за допомогою «Особистого кабінету» на сайті 104.ua, паблік аккаунта 7104ua у Viber, в касах банків, відділень «Укрпошти» або через термінали самообслуговування.