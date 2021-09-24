Рекордні ціни на газ. Енергетичний експерт закликає не вірити «рецептам» агентів Путіна в Україні

Михайло Гончар: Українська влада повинна протидіяти масованій російські пропаганді у ЄС, яка переконує Європу у тому, що у минулих газових кризах та у можливій кризі взимку 2021-2022 років винна Україна

Представники ОПЗЖ несподівано почали закликати відновити прямі закупки російського газу

Україна як жодна інша держава знає ціну «дешевого» російського газу, заявив в інтерв’ю «Главкому» провідний експерт з питань енергетики Михайло Гончар. В умовах війни, яку веде проти Україна країна-окупант, не можна допустити відновлення прямих поставок з Росії, до чого закликає проросійська партія ОПЗЖ, переконаний експерт.

«Я думав, чому ж це основний проксі-агент «Газпрому» (один з лідерів партії «Опозиційна платформа за життя – «Главком») не виступає з пропозицією відновити прямі закупівлі газу? Але 14 вересня вже «газовий смотрящий» від ОПЗЖ запропонував – очевидно команда з Москви прозвучала: відновити прямі закупки російського газу. А це означає знову сісти на газову «голку», а ми вже всі добре знаємо ціну «дешевого» російського газу. Тому цього не можна допустити та ще й за обставин, коли Росія брязкає зброєю периметром наших кордонів», – підкреслив Гончар.

Щодо високих ціна на газ на українському ринку, який залежить від цін на європейських біржах, то у даній ситуації, вважає Гончар, держава пожинає плоди фактичної відмови від співпраці з МВФ.

«Гіпотетично, можна було б говорити про якісь відповідні дотації з бюджету. Але це не вихід, оскільки, по-перше, в бюджеті зайвих грошей нема, по-друге, – якщо десь ці гроші взяти, то це, напевне, будуть кредити. Зараз влада пожинає плоди фактичної відмови від співпраці з МВФ – формально не відмовилися, якісь переговори періодично йдуть, а фактично співпраці немає. Ситуація така, що коли входиш у зону турбулентності, то є тільки один варіант – пройти цю зону. Зрозуміло, що природа цієї газової «накрутки» є штучною, але тут складно щось вдіяти. Уряд і парламент мають опрацювати можливі варіанти компенсацій, але це не можна робити тотально», – переконаний експерт.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

У відповідь речник президента Росії у звичній для себе манері заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

Як стало відомо 22 вересня, польська газова державна компанія PGNiG домоглася включення у процедуру сертифікації Федеральним мережевим агентством Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора газопроводу «Північний потік – 2» Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. У компанії вважають, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою та по суті вимогам для сертифікації за преференційною моделлю незалежного мережевого оператора.

Тим часом Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб. Схвалення поправок означає, що їх додали до законопроєкту про оборонний бюджет США на 2022 рік.

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