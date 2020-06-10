Українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян
Туреччина відновлює авіасполучення з 40 країнами, проте РФ у цьому списку немає
Туреччина оголосила про відновлення міжнародного авіасполучення з декількома країнами, серед яких опинилася Україна.
Таким чином, українським туристам дозволили відправитися на відпочинок до Туреччини раніше російських.
Також в числі іноземців, які першими зможуть полетіти на турецькі курорти, виявилися громадяни Казахстану, Киргизстану, Азербайджану, Болгарії, Греції, Бахрейну та Катару.
При цьому відновити сполучення з Росією турецька влада планує в липні, проте точна дата поки не називається, додає газета «Коммерсант».
Раніше повідомлялося, що Туреччина відновлює авіасполучення з 40 країнами, серед яких і Україна, вже з 10 червня.
Згодом влада Туреччини повідомила про умови для в'їзду туристів після пандемії коронавірусу, а також підтвердила, що чекають на приїзд туристів у липні.
У травні стало відомо, що в Туреччині готелі почали підготовку до прийому туристів і приступили до переоснащення інфраструктури за новими «посткоронавірусними» правилам. Так, серед вимог, представлених в списку з 132 пунктів, виявилася наявність ізоляторів, в яких гостей з підозрою на Covid-19 будуть поміщати на карантин.
Туреччина оголосила про пройдений пік епідемії коронавірусу 29 квітня. За останніми даними, в країні виявлено понад 171 тисячу хворих на коронавірус, з них понад 4,7 тисячі осіб померли, 141 тисяча - вилікувалися.