Українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян



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Українським туристам дозволили відправитися на відпочинок до Туреччини раніше російських

Туреччина відновлює авіасполучення з 40 країнами, проте РФ у цьому списку немає

Туреччина оголосила про відновлення міжнародного авіасполучення з декількома країнами, серед яких опинилася Україна.

Таким чином, українським туристам дозволили відправитися на відпочинок до Туреччини раніше російських.

Також в числі іноземців, які першими зможуть полетіти на турецькі курорти, виявилися громадяни Казахстану, Киргизстану, Азербайджану, Болгарії, Греції, Бахрейну та Катару.

При цьому відновити сполучення з Росією турецька влада планує в липні, проте точна дата поки не називається, додає газета «Коммерсант».

Раніше повідомлялося, що Туреччина відновлює авіасполучення з 40 країнами, серед яких і Україна, вже з 10 червня.

Згодом влада Туреччини повідомила про умови для в'їзду туристів після пандемії коронавірусу, а також підтвердила, що чекають на приїзд туристів у липні.

У травні стало відомо, що в Туреччині готелі почали підготовку до прийому туристів і приступили до переоснащення інфраструктури за новими «посткоронавірусними» правилам. Так, серед вимог, представлених в списку з 132 пунктів, виявилася наявність ізоляторів, в яких гостей з підозрою на Covid-19 будуть поміщати на карантин.

Туреччина оголосила про пройдений пік епідемії коронавірусу 29 квітня. За останніми даними, в країні виявлено понад 171 тисячу хворих на коронавірус, з них понад 4,7 тисячі осіб померли, 141 тисяча - вилікувалися.