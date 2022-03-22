Агентство S&P Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх компаній РФ до 15 квітня

S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг Російської Федерації у національній та іноземній валюті до «CC» з «CCC-»

Погіршення довгострокових рейтингів було викликано очікуваннями, що Росія зіткнеться з технічними труднощами під час обслуговування євробондів

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій. Про це йдеться у повідомленні агентства.

Відповідне рішення ухвалено на тлі запровадженої Європейським союзом заборони на присвоєння кредитно-рейтинговими агентствами ЄС рейтингів Росії та російським компаніям, а також заборони на надання рейтингових послуг російським клієнтам.

Рейтинги будуть відкликані до 15 квітня, останнього терміну, встановленого ЄС, пишуть аналітики агентства. Раніше S&P оголосило про зупинення комерційної діяльності в Росії на тлі ситуації в Україні.

Як повідомлялося, S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг Російської Федерації у національній та іноземній валюті до «CC» з «CCC-». Короткострокові рейтинги залишено на рівні «C». Рейтинги залишаються на перегляді з негативним прогнозом, наголошувалося в повідомленні агентства.

Погіршення довгострокових рейтингів було викликано очікуваннями, що Росія зіткнеться з технічними труднощами під час обслуговування євробондів у найближчі тижні.

Як раніше повідомлялося, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до CC з CCC-, що є переддефолтним станом. Усе через те, що власники російських бондів так і не отримали виплати.

Як повідомлялося раніше, країни Заходу запровадили проти Росії безпрецедентні санкції. Внаслідок цього уже близько 100 тис. росіян втратили роботу. За прогнозом, до кінця 2022 року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.