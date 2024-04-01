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Тарифи на газ, воду та світло: чого чекати з 1 квітня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Тарифи на газ, воду та світло: чого чекати з 1 квітня
Тарифи на газ, опалювання та гарячу воду поки що залишаться незмінними
фото: glavcom.ua

Киян навесні очікує підвищення вартості водопостачання та водовідведення на 34%

В Україні планується підвищення тарифів на холодну воду у два етапи – перший відбувається 1 квітня, а другий заплановано на 1 липня. Про це йдеться у статті «Главкома» «Зарплати, пенсії, тарифи: що зміниться з 1 квітня».

Прогнозується, що навесні жителі Києва можуть очікувати підвищення вартості водопостачання та водовідведення на 34%. Вартість водопостачання та водовідведення з нинішніх 30,4 грн за кубометр з ПДВ може зрости до 40,8 грн за кубометр з ПДВ.

В інших містах ціни на воду різняться через обставини в регіонах, такі як доступ до води, ціни на електроенергію, середню зарплату та інші фактори, а встановлює їх НКРЕКП, а не місцева влада. Зауважимо, рішення про підвищення тарифів наразі ще не ухвалено – його повинні розглянути вже найближчим часом.

Що стосується цін на газ, опалювання та гарячу воду, то до кінця опалювального сезону в Україні підвищення комунальних тарифів для побутових споживачів не планується. Відтак, вартість природного газу для домашніх споживачів, що користуються послугами «Нафтогазу» залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. У інших постачальників ціни на газ коливатимуться від 7,7 до 9,9 грн за кубометр. Тариф на електроенергію становить 2,64 грн за кіловат-годину.

Нагадаємо, з 1 квітня розмір мінімальної зарплати в Україні зріс вдруге за рік – тепер вона становить 8 тис. грн/міс. Працівники отримуватимуть «на руки» 6 440 грн через податки – таким чином, мінімальна оплата за годину роботи становитиме 48 грн. За прогнозом Мінфінансів України, мінімалка в нашій країні збільшуватиметься й надалі.

До слова, найдорожче прийняти ванну коштує у Луцьку – 20,42 грн. Там куб води коштує 127,64 грн. В Івано-Франківську за гарячу ванну доведеться заплатити 17,6 грн, а в Чернігові – 17,07 грн. Найдешевше приймати гарячу ванну у Тернополі – 12,89 грн.

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Теги: НКРЕКП тарифи місцева влада водопостачання електроенергія вода газ комуналка

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