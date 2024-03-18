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Чехія запропонує заборонити імпорт російського зерна до країн ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чехія запропонує заборонити імпорт російського зерна до країн ЄС
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Петр Фіала виступить з позицією Чехії на наступному засіданні Європейської ради

Під час наступного засідання Європейської ради Чехія висуне ініціативу щодо заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі до країн ЄС. Про це повідомив Марек Виборні, міністр сільського господарства, передає Novinky.cz.

«Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні були в списку санкцій і не подорожували до Європи», – зазначив Виборний.

Прем'єр-міністр Петр Фіала виступить з позицією Чехії на наступному засіданні Європейської ради.

За даними Євростату, минулого року до Союзу було імпортовано 1,5 млн тонн зерна з Росії, що перевищує обсяги до початку конфлікту на Україні. Наприклад, Іспанія, зіткнувшись з неврожаєм, значно підвищила свій імпорт.

«Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі», – додав Виборний. За його словами, Чехія не очікує раптового зростання цін на продукти після можливої ​​заборони імпорту російського зерна, адже там є «надлишки». Член парламентського комітету з сільського господарства та тіньовий міністр сільського господарства Маргіта Балаштікова (ANO) підтримує заборону, але вважає, що її буде важко виконати. 

Виборний заперечив інформацію про те, що до Чехії імпортується заражене зерно з України, яку нещодавно оприлюднив екс-прем'єр-міністр та голова руху ANO Андрей Бабіш. За словами міністра, лише у трьох пробах фуражного зерна було виявлено незначне перевищення норми.

Раніше сейм Литви 14 березня ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.

Нагадаємо, Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року. Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

До слова, делегати від політичних груп у  Європейському парламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.

Теги: міністр санкції імпорт Чехія продукти Іспанія зерно

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