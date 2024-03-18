Чехія запропонує заборонити імпорт російського зерна до країн ЄС

Прем'єр-міністр Петр Фіала виступить з позицією Чехії на наступному засіданні Європейської ради

Під час наступного засідання Європейської ради Чехія висуне ініціативу щодо заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі до країн ЄС. Про це повідомив Марек Виборні, міністр сільського господарства, передає Novinky.cz.

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«Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні були в списку санкцій і не подорожували до Європи», – зазначив Виборний.

Прем'єр-міністр Петр Фіала виступить з позицією Чехії на наступному засіданні Європейської ради.

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За даними Євростату, минулого року до Союзу було імпортовано 1,5 млн тонн зерна з Росії, що перевищує обсяги до початку конфлікту на Україні. Наприклад, Іспанія, зіткнувшись з неврожаєм, значно підвищила свій імпорт.

«Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі», – додав Виборний. За його словами, Чехія не очікує раптового зростання цін на продукти після можливої ​​заборони імпорту російського зерна, адже там є «надлишки». Член парламентського комітету з сільського господарства та тіньовий міністр сільського господарства Маргіта Балаштікова (ANO) підтримує заборону, але вважає, що її буде важко виконати.

Виборний заперечив інформацію про те, що до Чехії імпортується заражене зерно з України, яку нещодавно оприлюднив екс-прем'єр-міністр та голова руху ANO Андрей Бабіш. За словами міністра, лише у трьох пробах фуражного зерна було виявлено незначне перевищення норми.

Раніше сейм Литви 14 березня ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.

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Нагадаємо, Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року. Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

До слова, делегати від політичних груп у Європейському парламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.