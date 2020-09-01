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    Економіка та фінанси

    Lufthansa перенесла відновлення рейсів Київ-Мюнхен

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    При цьому запланована частота польотів залишається без змін - три рейси на тиждень щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці - Lufthansa перенесла відновлення рейсів Київ-Мюнхен
    При цьому запланована частота польотів залишається без змін - три рейси на тиждень щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці

    Авіакомпанія вирішила перенести відкриття рейсу Київ-Мюнхен до 2 жовтня

    Німецька авіакомпанія Lufthansa на місяць перенесла відновлення регулярних рейсів між Києвом і Мюнхеном. Про це повідомляє Avianews.

    Зазначається, що оновлений розклад в системі бронювання авіаперевізника свідчить, що авіакомпанія повернеться на цей маршрут 2 жовтня, а не 7 вересня, як планувалося.

    При цьому запланована частота польотів залишається без змін - три рейси на тиждень щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

    «Вильоти з Мюнхена передбачені о 12:35, вильоти з Києва - о 16:40», - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

    До заборони міжнародних рейсів в Україні в березні 2020 року Lufthansa літала з Мюнхена до Києва та Львова і з Франкфурта до Києва.

    Рейси Франкфурт-Київ авіакомпанія відновила з 16 червня зі щоденною частотою. До кризи частота польотів на цьому маршруті становила 20 разів на тиждень, з 2 вересня авіакомпанія буде літати на цій лінії двічі на день або 14 раз в тиждень.

    У випадку з маршрутом Київ-Мюнхен докризова частота становила 14 рейсів на тиждень.

    Пасажирам перед бронюванням авіаквитків слід враховувати, що більшість країн Євросоюзу і Шенгенської зони закриті для відвідування туристами з України.

    Як повідомлялося 1 вересня, авіакомпанія Wizz Аir відкрила рейси зі Львова та Києва до чеського Пардубіце.

    Проте  лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

    Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

    Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 25 вересня запускає рейси з Києва до Стамбула (Туреччина).

    Туреччина Київ Німеччина Угорщина Wizz Air авіаперевезення Україна
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