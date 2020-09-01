Lufthansa перенесла відновлення рейсів Київ-Мюнхен



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При цьому запланована частота польотів залишається без змін - три рейси на тиждень щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці

Авіакомпанія вирішила перенести відкриття рейсу Київ-Мюнхен до 2 жовтня

Німецька авіакомпанія Lufthansa на місяць перенесла відновлення регулярних рейсів між Києвом і Мюнхеном. Про це повідомляє Avianews.

Зазначається, що оновлений розклад в системі бронювання авіаперевізника свідчить, що авіакомпанія повернеться на цей маршрут 2 жовтня, а не 7 вересня, як планувалося.

При цьому запланована частота польотів залишається без змін - три рейси на тиждень щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

«Вильоти з Мюнхена передбачені о 12:35, вильоти з Києва - о 16:40», - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

До заборони міжнародних рейсів в Україні в березні 2020 року Lufthansa літала з Мюнхена до Києва та Львова і з Франкфурта до Києва.

Рейси Франкфурт-Київ авіакомпанія відновила з 16 червня зі щоденною частотою. До кризи частота польотів на цьому маршруті становила 20 разів на тиждень, з 2 вересня авіакомпанія буде літати на цій лінії двічі на день або 14 раз в тиждень.

У випадку з маршрутом Київ-Мюнхен докризова частота становила 14 рейсів на тиждень.

Пасажирам перед бронюванням авіаквитків слід враховувати, що більшість країн Євросоюзу і Шенгенської зони закриті для відвідування туристами з України.

Як повідомлялося 1 вересня, авіакомпанія Wizz Аir відкрила рейси зі Львова та Києва до чеського Пардубіце.

Проте лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 25 вересня запускає рейси з Києва до Стамбула (Туреччина).