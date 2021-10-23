«Вагнергейт». Головний технолог Банкової та журналіст Бутусов посварилися в прямому ефірі

Подоляк звинуватив Бутусова в маніпуляціях

Радник Офісу президента Михайло Подоляк та журналіст Юрій Бутусов перетворили обговорення спецоперації у справі «вагнергейту» в з’ясування стосунків в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у тискові на нього, після того, як він опублікував розслідування про зрив спецоперації щодо «вагнерівців».

«На мене цілий рік були потужні інформаційні атаки з Офісу президента, які розповсюджував і курував сам пан Подоляк стосовно «вагнергейту». Офіс президента після моєї статті замість будь-яких розслідувань, замість оцінки дій правоохоронних органів, заявив одразу (це розповсюджував пан Подоляк), що Бутусов переписує російські джерела і ніякої ситуації насправді не було. І тут в студії у вас 18 вересня 2020 року голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вся інформація, яку розповсюдив Бутусов, це вигадка з першого по останнє слово. Цей темник розганяв Офіс президента цілий рік. Через рік Мар’яна Безугла на офіційні прессконференції визнала, що спецоперація була. І вона дійсно була провалена. Тобто все те, що говорила людям, одна з перших осіб держави, відверта брехня... У мене питання до тих 32%, хто думає, що Зеленський є гарантом свободи слова. А чому ж пан Зеленський не дав детальне інтерв’ю по тим фактам, що я розповів?! Це ж питання національної безпеки...Дуже простий тест на те, чи є в Україні свобода слова чи ні. От зараз тут стоїть головний піарник Офісу президента Михайло Подоляк. Чи дасть президент Зеленський мені, як свідку Тимчасової слідчої комісії, журналісту, який про це перший написав, інтерв’ю, де ми зможемо на всю країну розповісти чи був провал спецоперації, була зрада, чи ні, інтерв’ю про «вагнергейт»?», – звернувся Бутусов до Подоляка.

На що Подоляк заявив, що Офіс президента не втручається у роботу журналістів, а Бутусов був далеко не перший, хто розповів про зрив спецоперації, мовляв до нього про це розповіли російські ЗМІ. «Ми не втручаємося у роботу журналіста, а просимо їх дотримуватися паритету і зберігати дискусію. Первинно історія про «вагнергейт» з’явилася у російських виданнях, на білоруському телебаченні і ми на них уже давали відповіді. Якщо ви захочете додаткові відповіді почути, зробіть запит нам і ми обов’язково дамо відповідь», – зазначив радник Зеленського.

Бутусов обурився, що незважаючи на те, що влада таки визнала провал спецоперації, перед ним ніхто не вибачився за образи.

«Людина яка розганяла проти мене неправдиву дезінформацію, навіть не вибачається стоячи тут перед вами. Розповідає, що є ж свобода слова, а то ж могли як в 37 році розстріляти… А якщо ще й говорить, то це свобода, це нормально. Останнє питання, якщо президент Зеленський прихильник балансу думок, то чи дасть він мені інтерв’ю, що призвело до провалу спецоперації?», – продовжував наполягати журналіст.

На що Подоляк відреагував вже емоційніше і звинуватив Бутусова в маніпуляціях. «Хочете зробити інтерв’ю, дайте запит. У нас сотні запитів на інтерв’ю. Якщо недостатньо було сказано, що історія про «вагнергейт» фейкова, яка пішла з російської «Комсомольської правди», і зробив розслідування, про яке ви кажете, вперше Олександр Коц, а не ви. За чотири чи п’ять днів до вас… Пишіть запити до нас і будемо організовувати інтерв’ю… Що стосується висновків ТСК, про які він каже, то вони будуть офіційно представлені в парламент, затверджені, а після того, ми їх прокоментуємо. Не робіть маніпулятивних заяв», – відповів Подоляк.

Як раніше повідомлялося, телефонний дзвінок, який став причиною зриву операції щодо «вагнерівців», зробив не президент Володимир Зеленський, а голова його офісу Андрій Єрмак. Про це сказав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі телеканалу «Прямий».

Раніше Безугла заявила, що парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Як заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було. Також партія Порошенка звинуватила «слуг» у брехні.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».