Amazon обіцяє повністю перейти на поновлювані джерела енергії



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Перехід планується здійснити протягом 10 років

Американська компанія Amazon, яка виробляє понад 10 млрд товарів на рік, пообіцяла скоротити обсяг шкоди, яку вона завдає навколишньому середовищу, і регулярно повідомляти про викиди парникових газів. Про це повідомляє CBSNews.

Компанія відчула на собі з тиск з боку своїх співробітників та громадськості: її закликали до того, щоб вона більше працювала в напрямку боротьби зі зміною клімату і менше використовувала викопні види палива. Кілька десятків працівників цьогоріч наполягали на такому рішенні акціонерів, яке вимагало б від компанії розкрити дані про викиди в атмосферу і відмовитися від викопних видів палива. Резолюція не була прийнята, але Amazon пообіцяла розкрити свій вплив на клімат до кінця цього року.

Аби скоротити викиди, Amazon вже замовила 100 тис. електрофургонів, які почнуть працювати в 2021 році. Також планується, що до 2030 року 100% споживаної енергії буде вироблено сонячними батареями та іншими поновлюваними джерелами енергії. Сьогодні це 40%. Компанія заявила, що інвестує $100 млн на проєкти з відновлення лісу.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію.