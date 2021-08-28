Американський ринок встановив рекорд

Фондові індекси S & P 500 і Nasdaq Composite встановили історичні максимуми

Фондові індекси S & P 500 і Nasdaq Composite встановили історичні максимуми після виступу глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла. S & P 500 виріс на 0,7 відсотка, до 4505,16 пункту, Nasdaq Composite - на 0,9 відсотка, до 15089,42 пункту, пише CNBC.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 0,6 відсотка, до 35443,72 пункту. Таким чином, всі три основних фондових індекси США завершать тиждень в плюсі.

Найбільше зростання показав Nasdaq Composite - на 1,6 відсотка. На тлі заяв Пауелла курс долара торгувався по 73,6 рубля - майже на рубль дешевше, ніж днем.

Пауелл натякнув на згортання м'якої кредитно-грошової політики. Він заявив, що економіка досягла точки, коли їй більше не потрібна підтримка ФРС у вигляді придбання боргових цінних паперів, оскільки в США знизився рівень безробіття і стабілізувавлося зростання цін на продукти.

Щомісяця ФРС витрачає 120 мільярдів доларів на облігації для стимулювання фінансового ринку. При цьому Пауелл дав зрозуміти, що після скорочення допомоги не буде миттєвого підвищення процентної ставки.

За підсумками другого кварталу 2021 року закредитованість населення США збільшилася на 2,1 відсотка - найшвидшими темпами за вісім років - і наблизилася до 15 трильйонів доларів. Найбільший внесок у збільшення боргів внесла іпотека - сума таких кредитів зросла на 282 мільярди - до 10,44 трильйона доларів до кінця червня.