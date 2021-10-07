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    У Харкові звільнили заступника мера, підозрюваного в корупції

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    У Харкові звільнили заступника міського голови Семена Сироту - У Харкові звільнили заступника мера, підозрюваного в корупції
    У Харкові звільнили заступника міського голови Семена Сироту
    Фото з відкритих джерел

    Чиновник звільнений за власним бажанням

    Семен Сирота звільнений з посади заступника харківського міського голови - директора Департаменту житлово-комунального господарства міста. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

    Як зазначається у повідомленні на сайті Харківської міськради, чиновник звільнений за власним бажанням.

    Виконуючим обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства з 7 жовтня призначений Віталій Мірошник – перший заступник директора департаменту.

    22 липня правоохоронці провели обшуки у Харківській облраді. Тоді джерела у правоохоронних органах повідомляли про обшук у кабінетах голови облради Артура Товмасяна та його заступника Андрія Малиша.

    За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді. Він був затриманий відразу після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розміні 350 тис. гривень.

    Після цього генеральна прокуратура повідомила про вручення підозри Андрію Малишу. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід: перебування під вартою до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

    29 липня заступник голови Харківської облради вийшов під заставу у майже 5 млн.

    4 серпня Артуру Товмасяну повідомили про підозру в отриманні хабара. Цього ж дня стало відомо, що Товмасяна вигнали із «Слуги народу».

    5 серпня Антикорупційний суд відпустив голову Харківської облради і призначив заставу.

    Нагадаємо, 11 серпня 2021 року у Міністерстві юстиції вийшов наказ №1893/к за підписом держсекретаря Міністерства Олени Богачової, яким очільника департаменту нотаріату та державної реєстрації Дмитра Кирилюка звільнено з посади.

    Теги: Харків прокуратура корупція в Україні чиновник Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд Ігор Терехов
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    У Харкові звільнили заступника мера, підозрюваного в корупції