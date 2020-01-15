Антимонопольний комітет вважає недостатнім зниження цін на бензин і готує нові перевірки



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В АМКУ пообіцяли вжити заходів, якщо за результатами перевірки виявлять порушення закону з боку учасників ринку

Антимонопольний комітет вважає, що автозаправні мережі недостатньо знизили ціни на бензин та дизельне паливо, тому відомство проведе «поглиблене дослідження дій учасників ринків нафтопродуктів».

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

У комітеті нагадали, що грудневе дослідження показало, що «рівень роздрібних цін в Україні не корелюється зі змінами факторів, що впливають на їх формування» — тобто ціни вищі, ніж мали б бути за умов конкуренції на ринку.

Після рекомендації АМКУ мережі АЗС знизили ціни на пальне, однак комітет вважає, що недостатньо — там заявили, що надана учасниками ринку аргументація не містить достатнього обґрунтування рівня встановлених цін.

«У зв’язку із зазначеним, наразі Комітетом розпочато поглиблене дослідження відповідності дій учасників ринків роздрібної торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом вимогам законодавства про захист економічної конкуренції», — йдеться у повідомленні.

В АМКУ пообіцяли вжити заходів, якщо за результатами перевірки виявлять порушення закону з боку учасників ринку.

Також у комітеті розповіли, як саме знизили ціни мережі АЗС після грудневої перевірки:

роздрібні ціни на бензин марки А-95 на АЗС, що працюють під брендами WOG, OKKO, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO, знизилися більш, ніж на 2 грн/л;

на АЗС, що працюють під брендом UKRNAFTA — на 1 грн/л;

роздрібні ціни на дизельне паливо на АЗС, що працюють під брендами WOG, OKKO, SHELL, SOCAR знизилися більш, ніж на 2 грн/л;

на АЗС, що працюють під брендами AMIC Energy, UKRNAFTA, UPG, GLUSCO — більш, ніж на 1 грн/л.