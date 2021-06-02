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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП звинувачують у маніпуляціях на користь кількох компаній

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    НКРЕКП звинувачують у маніпуляціях на користь кількох компаній

    «Групка чиновників з НКРЕКП взяли в заручники всю енергетику», – Буймістер

    НКРЕКП на засіданні 2 червня відмовилася припиняти махінації і зловживання на ринку електричної енергії.

    Про це повідомила народний депутат «Слуга Народу» Людмила Буймістер.

    «Сьогодні ранком НКРЕКП проігнорувало всі рішення (для зупинки махінацій – прим.). Комісія залишила без уваги звернення міністра, прохання уряду, здоровий глузд – і дала можливість декільком наближеним трейдерам і надалі паразитувати на всій енергосистемі», – повідомила нардеп від монобільшості.

    Вона зазначила, що напередодні після консультацій з Міненерго, урядом і учасниками ринку, були напрацьовані проекти рішення, які зробили би неможливими подальші спекуляції і корупційні схеми, однак всі вони були відкинуті НКРЕКП.

    «Групка чиновників з НКРЕКП взяли в заручники всю енергетику. Цілий тиждень йшли консультації на різних рівнях, щоб припинити махінації на енергоринку, які щодня обходяться українцям в десятки мільйонів гривень. Були напрацьовані дієві рішення, які дозволили би швидко виправити ситуацію і припинити зловживання», – зазначила нардеп.

    Буймістер зазначила, що сьогоднішнє рішення поставило хрест на репутації чинного складу НКРЕКП.

    «Комісія свідомо стала на захист спекулянтів і махінаторів, які грають енергетичну галузь і в першу чергу державний «Енергоатом», – наголосила нардеп від «Слуги народу».

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    Теги: НКРЕКП Міненерго Енергоатом
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    НКРЕКП звинувачують у маніпуляціях на користь кількох компаній