НКРЕКП звинувачують у маніпуляціях на користь кількох компаній

«Групка чиновників з НКРЕКП взяли в заручники всю енергетику», – Буймістер

НКРЕКП на засіданні 2 червня відмовилася припиняти махінації і зловживання на ринку електричної енергії.

Про це повідомила народний депутат «Слуга Народу» Людмила Буймістер.

«Сьогодні ранком НКРЕКП проігнорувало всі рішення (для зупинки махінацій – прим.). Комісія залишила без уваги звернення міністра, прохання уряду, здоровий глузд – і дала можливість декільком наближеним трейдерам і надалі паразитувати на всій енергосистемі», – повідомила нардеп від монобільшості.

Вона зазначила, що напередодні після консультацій з Міненерго, урядом і учасниками ринку, були напрацьовані проекти рішення, які зробили би неможливими подальші спекуляції і корупційні схеми, однак всі вони були відкинуті НКРЕКП.

«Групка чиновників з НКРЕКП взяли в заручники всю енергетику. Цілий тиждень йшли консультації на різних рівнях, щоб припинити махінації на енергоринку, які щодня обходяться українцям в десятки мільйонів гривень. Були напрацьовані дієві рішення, які дозволили би швидко виправити ситуацію і припинити зловживання», – зазначила нардеп.

Буймістер зазначила, що сьогоднішнє рішення поставило хрест на репутації чинного складу НКРЕКП.

«Комісія свідомо стала на захист спекулянтів і махінаторів, які грають енергетичну галузь і в першу чергу державний «Енергоатом», – наголосила нардеп від «Слуги народу».

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