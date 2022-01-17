Аварійна служба «Хмельницькгазу» прозвітувала про свою роботу у 2021 році

Основна причина аварійних ситуацій – відсутність періодичного технічного обслуговування та зношеність обладнання

Служба екстреного реагування 104 АТ «Хмельницькгаз» за минулий рік 19 тис. разів виїжджала до споживачів для попередження виникнення аварійних ситуацій і нещасних випадків при використанні газу в побуті. Зокрема, за близько 80% дзвінками-заявками виявлені та ліквідовані витоки газу на внутрішніх мережах та приладах обліку.

Водночас, з початку опалювального періоду, було отримано майже 6 тис. екстрених викликів клієнтів, з-поміж яких витоки газу також склали майже 80 %. Найбільше їх припадає на міста Хмельницький, Славуту та Кам’янець-Подільський. Основна причина таких аварійних ситуацій – це відсутність періодичного технічного обслуговування та зношеність обладнання.

«Через зношеність газових приладів та мереж, відсутність своєчасного їх технічного обслуговування – фіксуємо значне зростання викликів та аварійних ситуацій, особливо з настанням опалювального періоду, – зауважує технічний директор АТ «Хмельницькгаз» Дмитро Дідич. – Тому закликаємо споживачів негайно подбати про власну безпеку та укласти договір на технічне обслуговування внутрішніх мереж та газоспоживаючого обладнання. Адже неналежний технічний стан газових приладів та можливі витоки газу на внутрішніх мережах є вкрай небезпечними та потребують періодичного контролю спеціалістів».

Наразі відповідно до чинного законодавства, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання у приватних будинках і квартирах – несуть їх власники та балансоутримувачі.

Проводити технічне обслуговування має право обрана власником чи балансоутримувачем компанія, що має всі необхідні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин та механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Крім того, ця компанія має бути забезпечена відповідною матеріально-технічною базою та спеціально навченим персоналом.

Наразі АТ «Хмельницькгаз» відповідає усім зазначеним критеріям і нарівні з іншими компаніями також пропонує свої послуги з проведення технічного обслуговування газових мереж.

Споживачі газу Хмельниччини в разі потреби можуть цілодобово, попри вихідні та свята, звертатися на аварійну службу 104. Адже 19 аварійних бригад АТ «Хмельницькгаз» працюють у цілодобовому режимі, виїздять на виклики клієнтів та ліквідують витоки, усувають несправності тощо. Навіть до найвіддаленіших населених пунктів обслуговування аварійна бригада прибуває згідно вимог – в межах 40 хвилин часу.

Тож, відповідно до чинного законодавства, споживачі зобов’язані завчасно подбати про безпеку своєї домівки. В разі бажання укласти договір на технічне обслуговування з «Хмельницькгазом» – звернутися у 104.Клієнтські простори за місцем проживання. Або отримати попередню консультацію за телефонами контакт-центру (067) 01 14 104, (0382) 742 104.

АТ «Хмельницькгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області (окрім м.Шепетівки та Шепетівського району) у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис.км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.