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    Автопарк «Тедіс Україна» поповнився новими комерційними фургонами

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    Автопарк «Тедіс Україна» поповнився новими комерційними фургонами

    В 2020-му році «Тедіс Україна» придбав 40 нових автомобілів, а в цьому заплановано 60

    Компанія «Тедіс Україна» придбала 10 нових автомобілів марки Renault в рамках інвестиційної програми по оновленню корпоративного комерційного автопарку.

    Нові фургони моделі Master відправляться в регіональні структурні підрозділи в Житомир, Кропивницький, Миколаїв, Полтаву, Суми, Чернігів та інші міста України.

    Ми продовжуємо планове, системне оновлення автомобільного парку компанії. При виборі автомобілів ми обов'язково звертаємо увагу, з одного боку, на відповідність останнім екологічним стандартам, а з іншого оцінюємо ергономічність салону, щоб нашим співробітникам було комфортно виконувати свою роботу»,
    – прокоментував директор департаменту логістики «Тедіс Україна» Дмитро Мацяка.

    Раніше генеральний директор «Тедіс Україна» Тарас Корніяченко в інтерв'ю виданню «Власть Денег» заявив, що за три-чотири роки компанія повністю оновить автопарк з 400 машин.

    Нагадаємо, що в 2020-му році «Тедіс Україна» придбав 40 нових автомобілів, а в цьому заплановано 60. Наступне поповнення автопарку відбудеться в липні 2021 року.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: автопарк автомобіль
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    Автопарк «Тедіс Україна» поповнився новими комерційними фургонами