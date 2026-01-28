Як в Україні змінився азартний ринок під час війни? Відповідь «ПлейСіті»

У 2025 році державний бюджет отримав близько 17 млрд грн податків від гемблінгу

Голова Державного агентства «ПлейСіті» Геннадій Новіков заявив, що під час повномасштабного вторгнення ринок грального бізнесу в Україні повільно, але рухається в бік цивілізованих правил. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Регулятор виходить на полювання. Як працюватимуть онлайн-казино у 2026 році».

«Це видно по рекламі, по податках. Якщо згадати перший рік легалізації, тоді ліцензійних платежів було більше, ніж податків. У 2025 році державний бюджет отримав близько 1,9 млрд грн ліцензійних платежів і близько 17 млрд грн податків. Це і є показник поступової легалізації ринку», – зазначив посадовець в ексклюзивному коментарі «Главкому».

Разом із тим, Новіков назвав дані щодо «тінізації» ринку (від 39% до 53%, таке дослідження у 2025 році провели компанії Kantar, Gradus і Factum) «дуже приблизними».

«Нелегальний онлайн-ринок об’єктивно неможливо порахувати точно. Якби держава в один момент знала 100% цього ринку – його можна було б одразу зупинити. А так нелегальний гемблінг часто працює з-за кордону, легко обходить блокування і використовує платежі через українські банки. Це не означає, що банки погані – просто не всі аномалії легко відстежити», – наголосив керівник «ПлейСіті».

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив постанову, необхідну для запуску Державної системи онлайн-моніторингу. Вперше держава бачитиме, як працює легальний гральний бізнес, у режимі реального часу. Систему запускатимуть поступово. Перший етап системи фіксуватиме ставки і виплати, повернення коштів та поповнення балансу гравця. Саме це дозволить державі бачити операційну діяльність грального бізнесу та відповідно розуміти, скільки податків має бути сплачено. Зараз держава вводить цей етап у роботу.