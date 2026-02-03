Головна Гроші Бізнес
Виплати ФОПам. Свириденко повідомила, скільки заявок надійшло від бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт енергообладнання
фото: glavcom.ua

Одноразову допомогу до 15 тис. грн можуть отримати ФОПи 2–3 груп

За першу добу підприємці подали 2,7 тис. заявок на фінансову допомогу в межах програми «Енергодопомога ФОП». Ще понад 9 000 заявок в процесі оформлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Зазначається, що одноразову безповоротну фінансову допомогу до 15 тис. грн можуть отримати ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах і забезпечують людей ліками, продуктами та іншими базовими послугами.

Кошти можна спрямувати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, пальне для генераторів або оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень. Подання заявок відбувається онлайн через портал «Дія».

«Програма спрямована на підтримку малого бізнесу для забезпечення безперервної роботи у періоди відключень електроенергії», – наголосила глава уряду.

Нагадаємо, починаючи з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7,5 тис. до 15 тис. грн – залежно від кількості працівників. Програма працює за принципом грантів «Власна справа». Подати заявку можна онлайн через портал «Дія» – у категорії «Підприємництво», на сторінці послуги «Допомога ФОП на енергостійкість».

Зазначається, що дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на «Дія.Картку» через п’ять банків, які долучилися до програми: Приватбанк, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, А-банк та monobank.

Крім того, мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми «Доступні кредити 5–7–9». Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредит надається до трьох років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання – когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

До слова, з 30 січня стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.

