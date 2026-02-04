Головна Гроші Бізнес
Через зупинку шахти у Покровську «Метінвест» значно погіршив фінансові показники

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Фінансові показники «Метінвесту» погіршилися на третину через війну та падіння світових цін

Материнська компанія гірничо-металургійної групи «Метінвест», Metinvest B.V., за січень-вересень 2025 року зменшила операційний прибуток (EBITDA) на 33% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $565 млн. Основними причинами стали зупинка видобутку коксівного вугілля в Україні через війну, а також падіння світових цін на металопродукцію.

Але частину негативного впливу вдалося компенсувати за рахунок зростання обсягів продажів сталі та окатишів, зниження транспортних витрат і більш ефективної логістики.

Виторг групи за дев’ять місяців 2025 року скоротився на 7%, до $5,47 млрд. Основну частину доходів забезпечила металургія – 69%, ще 31% припало на гірничодобувний сегмент.

Попри складні фінансові умови, «Метінвест» продовжив сплачувати свої борги: загальний борг компанії з початку року скоротився на 11%, до $1,51 млрд, а чистий борг - на 16%, до $1,21 млрд. У червні 2025 року група повністю погасила єврооблігації на €300 млн.

У компанії зазначають, що фінансові результати досі залишаються під тиском війни, перебоїв в енергопостачанні, проблем із відшкодуванням ПДВ та складної ринкової кон’юнктури. Втім, «Метінвест» зберігає ліквідність, скорочує борги та продовжує інвестувати в ключові проєкти, зокрема в екологічні та інфраструктурні рішення.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова – один із ключових платників податків в Україні: у 2025 році компанії Метінвесту сплатили 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Також з лютого 2022 року компанія вклав в Україну понад 28 млрд грн інвестицій, та надала майже 10 млрд грн допомоги Україні, українцям та Силам оборони.

