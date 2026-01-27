Головна Країна Події в Україні
Перебої з електропостачанням загрожують зупинкою металургії – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Перебої з електропостачанням загрожують зупинкою металургії – ЗМІ
У 2024 році металургія та гірничодобувний сектор згенерували близько 36 млрд грн податкових надходжень
фото: depositphotos.com

Зупинки підприємств, втрата податків та робочих місць – журналісти розповіли про наслідки перебоїв з електропостачанням для металургів

Тривалі відключення підприємств гірничо-металургійного комплексу від енергомереж можуть призвести до серйозних економічних і техногенних наслідків, оскільки такі виробництва не здатні працювати на альтернативних джерелах живлення, пише «Економічна правда». 

У коментарі виданню компанія «Метінвест» повідомила, що металургійні та гірничі підприємства мають безперервні технологічні цикли і потребують стабільного промислового електропостачання великої потужності.

«Виробничі процеси ГМК технічно неможливо замінити децентралізованими рішеннями без ризику зупинення виробництва, аварій та незворотних пошкоджень обладнання», – зазначили в «Метінвесті». На відміну від підприємств торгівлі чи сфери послуг, автономні генератори для таких об’єктів не є рішенням.

В ОП «Укрметалургпром» попереджають, що тривале знеструмлення підприємств ГМК матиме масштабні наслідки для економіки. Галузь навіть в умовах війни формує значну частку валового внутрішнього продукту України – 7,2% у 2024 році разом із суміжними секторами, а також забезпечує понад 15% експорту та суттєві валютні надходження.

Крім того, у ГМК працюють понад 63 тис. осіб, а разом із суміжними галузями – близько 400 тис. працівників. У 2024 році металургія та гірничодобувний сектор згенерували близько 36 млрд грн податкових надходжень, а сукупний мультиплікаційний ефект для економіки оцінюється у 180 млрд грн, особливо в регіонах присутності підприємств.

Окрему загрозу становлять техногенні ризики. Підприємства ГМК належать до об’єктів підвищеної небезпеки та потребують безперервного електропостачання для запобігання аваріям і катастрофам. Також металургійні підприємства відіграють важливу роль у забезпеченні роботи соціальної та комунальної інфраструктури на місцях.

Наразі ситуація з енергопостачанням залишається вкрай складною: через масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру активи «Метінвесту» в Запорізькій та Дніпропетровській областях упродовж останніх місяців неодноразово вимушено призупиняли роботу. Але, завдяки частковій наявності власної генерації та оперативним діям персоналу, вдалося уникнути техногенних катастроф і відновити виробництво після ліквідації наслідків аварійних відключень.

