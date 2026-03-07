Україна експортує незначні обсяги електроенергії для балансування енергосистеми – ІСС Ukraine

Експорт відбувається лише у години профіциту і становить десятки мегаватів

Продаж надлишків електроенергії на експорт допомагає енергокомпаніям фінансувати ремонти після атак – експерт

Відновлення експорту електроенергії з України до Європи не означає масштабного вивезення електроенергії з країни. Йдеться лише про невеликі обсяги, які з’являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації. Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

За його словами, перші поставки становили буквально десятки мегаватів – близько 12 МВт у певні години, коли в енергосистемі виникає надлишок виробництва.

«Це не «вивезення електроенергії з країни», як це часто подають. Це інструмент балансування системи», – пояснив Трохимець.

Він зазначив, що рішення про експорт ухвалює диспетчер НЕК «Укренерго» і лише тоді, коли система має запас потужності. Якщо баланс погіршується, експорт одразу припиняється.

Причинами появи профіциту є сезонне зростання виробітку гідроелектростанцій через весняні паводки, а також збільшення генерації сонячних електростанцій. У денні години енергосистема іноді виробляє більше електроенергії, ніж може спожити.

У такій ситуації, пояснює експерт, є два варіанти: обмежувати роботу електростанцій або продавати надлишок на зовнішній ринок. Другий варіант дозволяє енергокомпаніям уникнути втрат виробітку та отримати додаткові кошти, які потрібні галузі для ремонтів і відновлення після атак.

Водночас для синхронізованої з Європою енергосистеми нормальним є як експорт, так і імпорт електроенергії у різні години доби – залежно від балансу виробництва і споживання.

Нагадаємо, Україна відновила обмежений експорт після паузи через російські атаки, що тривала з листопада 2025 року.