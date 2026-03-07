Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна експортує незначні обсяги електроенергії для балансування енергосистеми – ІСС Ukraine

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Україна експортує незначні обсяги електроенергії для балансування енергосистеми – ІСС Ukraine
Експорт відбувається лише у години профіциту і становить десятки мегаватів
фото: depositphotos.com

Продаж надлишків електроенергії на експорт допомагає енергокомпаніям фінансувати ремонти після атак – експерт

Відновлення експорту електроенергії з України до Європи не означає масштабного вивезення електроенергії з країни. Йдеться лише про невеликі обсяги, які з’являються у певні години через тимчасовий профіцит генерації. Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

За його словами, перші поставки становили буквально десятки мегаватів – близько 12 МВт у певні години, коли в енергосистемі виникає надлишок виробництва.

«Це не «вивезення електроенергії з країни», як це часто подають. Це інструмент балансування системи», – пояснив Трохимець.

Він зазначив, що рішення про експорт ухвалює диспетчер НЕК «Укренерго» і лише тоді, коли система має запас потужності. Якщо баланс погіршується, експорт одразу припиняється.

Причинами появи профіциту є сезонне зростання виробітку гідроелектростанцій через весняні паводки, а також збільшення генерації сонячних електростанцій. У денні години енергосистема іноді виробляє більше електроенергії, ніж може спожити.

У такій ситуації, пояснює експерт, є два варіанти: обмежувати роботу електростанцій або продавати надлишок на зовнішній ринок. Другий варіант дозволяє енергокомпаніям уникнути втрат виробітку та отримати додаткові кошти, які потрібні галузі для ремонтів і відновлення після атак.

Водночас для синхронізованої з Європою енергосистеми нормальним є як експорт, так і імпорт електроенергії у різні години доби – залежно від балансу виробництва і споживання.

Нагадаємо, Україна відновила обмежений експорт після паузи через російські атаки, що тривала з листопада 2025 року.

Читайте також:

Теги: експорт імпорт Укренерго енергетика тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на пшеницю за останній тиждень продемонстрували стрімке зростання
Українське зерно дорожчає на фоні світової нестабільності: прогнози експертів
3 березня, 20:58
Берлін вимагатиме від США ясності щодо нових тарифів
Канцлер Німеччини ініціював переговори зі США
27 лютого, 17:09
Зеленський зробив заяву про план розвитку енергетики на наступну зиму
Місцева влада представить план розвитку енергетики на наступну зиму: названо дату
26 лютого, 19:32
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення
ДТЕК назвав суму, вкладену у ремонти, модернізацію ТЕС і мереж з початку вторгнення
25 лютого, 12:18
Трамп виправдав нові мита вигаданою кризою. Аналіз Bloomberg
Трамп виправдав нові мита вигаданою кризою. Аналіз Bloomberg
23 лютого, 04:14
Конеченков розповів, що передиспетчеризація означає нові правила зміни обсягів генерації електроенергії станціями в залежності від ситуації з мережами
Зміна правил диспетчеризації не повинна накладати фінансовий тягар на виробників електроенергії – інвестори
22 лютого, 13:56
Пункти незламності в Одесі за минулу добу відвідало понад 13 тис. людей
В Одесі ситуація з енергетикою залишається складною: деталі від влади
20 лютого, 08:45
Юлія Свириденко дала Кличку тиждень, щоб той правильно оформив усі документи
РНБО заслухала плани енергетичної стійкості регіонів: чому Київ отримав прочуханку
3 березня, 16:25
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 28 лютого 2026 року
27 лютого, 21:59

Економіка

Україна експортує незначні обсяги електроенергії для балансування енергосистеми – ІСС Ukraine
Україна експортує незначні обсяги електроенергії для балансування енергосистеми – ІСС Ukraine
Завдяки перегляду прайс-кепів Україна наростила імпорт електроенергії навіть у нічні години – експерт
Завдяки перегляду прайс-кепів Україна наростила імпорт електроенергії навіть у нічні години – експерт
Ціни на бензин: яка вартість станом на 7 березня 2026
Ціни на бензин: яка вартість станом на 7 березня 2026
Металурги просять уряд не підвищувати обов'язкову частку імпорту електроенергії промисловістю
Металурги просять уряд не підвищувати обов'язкову частку імпорту електроенергії промисловістю
Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC
Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC

Новини

Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Вчора, 15:43

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua