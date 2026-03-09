Списання вагонів за віком матиме дуже негативні наслідки для економіки – експерт

За словами Каленкова, наказ №647 оцінює вагони за строком служби, тоді як у Європі – за фактичним технічним станом

Ліквідація вантажних вагонів за нормативним строком може створити дефіцит рухомого складу – експерт

Україні слід відмовитися від практики списання вантажних вагонів лише через їхній нормативний строк експлуатації, та перейти до оцінки реального технічного стану рухомого складу. Такий підхід дозволить зберегти необхідну кількість вагонів для перевезень і уникнути можливого дефіциту в майбутньому. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

Він застеріг, що масове списання старих вагонів може створити проблеми для економіки в майбутньому – адже ризик дефіциту рухомого складу може з’явитися після завершення активної фази бойових дій, коли економіка почне відновлюватися і обсяги перевезень зростуть. При цьому Україна вже не може розраховувати на залучення вагонів із сусідніх ринків, як це було раніше – адже співпраця у цьому напрямку з Росією та Білоруссю припинена.

«Якщо вантажопотоки збільшаться, а вагонів буде недостатньо, це матиме дуже негативні наслідки для економіки, адже Укрзалізниця просто не зможе забезпечити перевезення необхідних обсягів», – зазначив він.

У таких умовах, наголосив він, важливо зберігати наявний парк рухомого складу та ефективно управляти ним. Це стосується вагонів різних типів – зокрема піввагонів, зерновозів та цистерн, які необхідні для перевезення продукції української економіки.

За його словами, нинішня модель контролю технічного стану вагонів, закріплена у наказі №647, передбачає оцінку за нормативним строком служби. Однак така практика не відповідає європейському досвіду, де основним критерієм є фактичний технічний стан рухомого складу.

«Ніде в розвинутих країнах, ні в ЄС, ні в США, ні в Канаді такого нема. Там вагони експлуатуються, ремонтуються, проходить капітальний ремонт, і їздять по 40-60 років абсолютно нормально. Ненормально – це коли за відносно нові вагони, які також можуть бути в неналежному технічному стані чи після неналежного ремонту по корупційних каналах, запускають знову на колії. Оце неподобство і з цим треба боротися. Але це нічого спільного не має з встановленням строку експлуатації вагонів», – наголосив експерт.

Він зауважив, що схема зі списанням вагонів може бути пов’язана з бажанням створити більший ринок для вагонобудівних компаній.

«Але треба розуміти: створюється штучна ситуація, коли буде можливість списувати нормальні якісні вагони. І списувати придатні вагони для експлуатації, щоб робити штучний дефіцит. Тому потрібно відходити від практики визначення технічного стану вагона за його нормативним строком експлуатації. Єдиним критерієм має бути конкретний стан конкретного вагона», – зазначив Каленков.

Він наголосив, що під час обговорення з представниками галузі та Укрзалізниці озвучувалася ідея переходу саме до такої моделі. А за попередніми пропозиціями, крайні нормативні строки експлуатації вагонів можуть бути тимчасово призупинені на період воєнного стану.