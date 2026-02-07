У коледжах окупованої Ялти скасовано стипендії для пільговиків

Фінансування перекинули на контракти з постачальниками харчування, що пов’язані з місцевими посадовцями та адміністрацією закладів

З січня 2026 року в коледжах та технікумах окупованої Ялти студентам пільгових категорій скасували грошові доплати до стипендій, замінивши їх безкоштовним харчуванням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Хоча окупаційна влада подає це як соціальну допомогу, насправді студенти стикаються з неякісним сервісом: стандартних порцій зазвичай не вистачає, тому молодь змушена купувати їжу за власні кошти. При цьому отримання обідів фіксується під підпис навіть у тому випадку, якщо студент фактично не користується цією послугою.

За даними ЦНС, фінансування, яке раніше спрямовували на виплати пільговикам, тепер перекинули на контракти з постачальниками харчування, що пов’язані з місцевими посадовцями та адміністрацією закладів. Така практика вже стає системною для навчальних закладів міста, що свідчить про свідоме згортання реальної соціальної підтримки в умовах окупації.

Раніше у Києві затримали жінку, яка очолювала школу в тимчасово окупованій Ялті та впроваджувала в ній освітні стандарти РФ.

За даними слідства, жінка нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини проти України. Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів. Як встановило розслідування, фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ.

Нагадаємо, в окупованому Криму перебої в роботі мобільного інтернету та його навмисне уповільнення офіційно стають частиною повсякденного життя. Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив запровадження обмежень, виправдовуючи їх «заходами безпеки» на період ведення бойових дій. Таким чином, цифрова блокада перетворюється з тимчасового рішення на довгостроковий інструмент контролю.