Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

У коледжах окупованої Ялти скасовано стипендії для пільговиків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У коледжах окупованої Ялти скасовано стипендії для пільговиків
фото з відкритих джерел

Фінансування перекинули на контракти з постачальниками харчування, що пов’язані з місцевими посадовцями та адміністрацією закладів

З січня 2026 року в коледжах та технікумах окупованої Ялти студентам пільгових категорій скасували грошові доплати до стипендій, замінивши їх безкоштовним харчуванням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Хоча окупаційна влада подає це як соціальну допомогу, насправді студенти стикаються з неякісним сервісом: стандартних порцій зазвичай не вистачає, тому молодь змушена купувати їжу за власні кошти. При цьому отримання обідів фіксується під підпис навіть у тому випадку, якщо студент фактично не користується цією послугою.

За даними ЦНС, фінансування, яке раніше спрямовували на виплати пільговикам, тепер перекинули на контракти з постачальниками харчування, що пов’язані з місцевими посадовцями та адміністрацією закладів. Така практика вже стає системною для навчальних закладів міста, що свідчить про свідоме згортання реальної соціальної підтримки в умовах окупації.

Раніше у Києві затримали жінку, яка очолювала школу в тимчасово окупованій Ялті та впроваджувала в ній освітні стандарти РФ. 

За даними слідства, жінка нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини проти України. Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів. Як встановило розслідування, фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ.

Нагадаємо, в окупованому Криму перебої в роботі мобільного інтернету та його навмисне уповільнення офіційно стають частиною повсякденного життя. Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов підтвердив запровадження обмежень, виправдовуючи їх «заходами безпеки» на період ведення бойових дій. Таким чином, цифрова блокада перетворюється з тимчасового рішення на довгостроковий інструмент контролю. 

Теги: студенти фінансування Крим окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волна заявив, що діяльність Платформи не має жодного зовнішнього фінансування
«Ми не приїхали по гранти». Учасник російської Платформи в ПАРЄ розповів, хто її фінансує
2 лютого, 05:58
Республіканці у відповідь звинуватили демократів у політичних іграх
Демократи заблокували швидкий вихід США з шатдауну
1 лютого, 02:28
Трамп заявив, що його адміністрація працює в двопартійному форматі, щоб уникнути шатдауну
США знову за крок від шатдауну. Сенат заблокував пакет витрат
30 сiчня, 00:32
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників
21 сiчня, 15:18
Наразі Україна має найнижчий рівень банківського кредитування серед країн з ринками, що формуються
Як прискорити економічне зростання і при чому тут НБУ
20 сiчня, 18:01
Фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму
Приїхала до родичів у Київ: СБУ затримала директорку школи з Ялти, яка працювала на РФ
14 сiчня, 12:29
Цьогоріч норвезький уряд планує виділити Україні $8,4 млрд допомоги
Норвегія виділяє $400 млн для України
12 сiчня, 12:46
У СШа тривають протести проти міграційної служби
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч
12 сiчня, 05:32
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі аеродрома Бельбек
12 сiчня, 03:55

Наука та освіта

У коледжах окупованої Ялти скасовано стипендії для пільговиків
У коледжах окупованої Ялти скасовано стипендії для пільговиків
Київський авіаційний інститут отримав статус національного
Київський авіаційний інститут отримав статус національного
Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
Чи скоротять кількість годин на українську мову в початковій школі: роз'яснення МОН
НМТ-2026: графік проведення тестування
НМТ-2026: графік проведення тестування
Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%
Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%
Формат навчання у школах під час негоди: Міносвіти зробило заяву
Формат навчання у школах під час негоди: Міносвіти зробило заяву

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua