В Україні з 1 березня перерахують пенсії: на скільки зростуть виплати

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
В Україні з 1 березня перерахують пенсії: на скільки зростуть виплати
Українців чекають зміни стосовно пенсійних виплат у 2026 році
Міністр соцполітики повідомив про завершення підготовки документів для підвищення пенсій

Влада перерахує пенсійні виплати українцям з 1 березня. Очікується, що пенсія зросте на 12%. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін в інтерв’ю «Українському Радіо», пише «Главком». 

Денис Улютін сказав, що українцям варто чекати на зміни стосовно пенсійних виплат цього року. «Що стосується саме індексації пенсії, у поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12.1%. Це на 4% більше за індекс інфляції в попередньому році. Здійснення перерахунку буде з 1 березня», – зазначив чиновник.

Міністр соціальної політики також повідомив, що вже закінчується робота над підрахунками та розробкою нормативного акта для індексації пенсій, який передадуть Кабміну. Після цього процесу всім пенсіонерам перерахують виплати. 

З 1 березня 2026 року в Україні також зросте адресна фінансова допомога для членів сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії. Зокрема, мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї – батьків, дружини чи чоловіка загиблого воїна, а також для однієї дитини, якій замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше 12 810 грн на людину. Нині ця сума становить 7 800 грн.

Нагадаємо, що наразі в Україні  73% пенсіонерів отримують виплати за віком: це 7,4 млн українців. Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тис. або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тис. мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.

До слова, Денис Улютін також повідомляв, що в Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних та накопичувальних виплат. За його словами, нинішня система призводить до ситуацій, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій. Запровадження нової моделі має усунути дисбаланси та зробити нарахування більш справедливими.

