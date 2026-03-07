Головна Гроші Економіка
Держава витратила 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит, – Бутусов

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Держава витратила 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит, – Бутусов
Снарядів до артилерії у нас дефіцит, хто б що не казав, заявив Бутусов
фото: facebook.com/butusov.yuriy

Бутусов наголосив, що артилерія не менш важливий засіб на полі бою, та є незамінною

Журналіст, а нині командир взводу безпілотних систем в бригаді «Хартія» Юрій Бутусов наголосив, що артилерія не менш важливий засіб на полі бою, та є незамінною.

«Снарядів до артилерії у нас дефіцит, хто б що не казав. Гармат нам не вистачає, особливо 155-мм. У нас була ганебна ситуація, коли у 2024 році Павлоградський хімічний завод отримав замовлення на 50 млрд грн, щоб організувати виробництво багатьох видів снарядів», – зазначив Бутусов.

Бутусов не має питань до працівників заводу немає, але у них не було ні компетенції, ні технологічних ліній, ні порохів, ні компонентів, ні підривників у необхідній кількості.

«І вони не зробили дива. У результат держава загнала величезні гроші та не отримала боєприпаси, які хотіла. І гроші у нас зависли на рік», – сказав він.

