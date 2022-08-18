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США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці
Сполучені штати закликають всі країни наслідувати їхній приклад
фото ілюстративне

$68 млн спрямують на врегулювання гострої продовольчої кризи у світі

Уряд Сполучених Штатів має намір допомогти Всесвітній продовольчій програмі закупити українську пшеницю врегулювання гострої продовольчої кризи у світі й виділять для цього $68 млн. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Сполучені Штати внесуть 68 мільйонів доларів у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці для врегулювання гострої продовольчої кризи у світі», – йдеться в повідомленні.

Блінкен зазначив, що США прагнуть підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликають всі країни наслідувати їхній приклад.

Нагадаємо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

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Теги: США зерно пшениця Україна

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