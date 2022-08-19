США можуть надати Україні додаткову військову допомогу на $800 млн, – ЗМІ

Відповідне рішення Білий дім може оголосити сьогодні

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько $800 млн. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Білий дім може оголосити про це вже в п’ятницю, 19 серпня.

Згідно з інформацією ЗМІ, Джо Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення, які дозволяють президенту дозволяти передачу надлишку зброї зі запасів США.

Водночас за даними агентства, про виділення допомоги можуть оголосити й наступного тижня, а до цього моменту може змінитися й вартість пакетів зброї.

У Білому домі інформацію не коментували.

Нагадаємо, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів.

Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії.

Зазначимо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм. Резолюція комітету закликає адміністрацію зробити це, але фактично Росія поки не визначена як держава-спонсор тероризму.