Байден призначив ревізора в Україну. Що відомо про Пенні Пріцкер

Раніше Пенні Пріцкер обіймала посаду міністра торгівлі США за президенства Барака Обами

Президент Сполучених Штатів, Джо Байден, призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України.

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У США зазначили, що таким чином вони хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу.

Раніше Пенні Пріцкер обіймала посаду міністра торгівлі США за президенства Барака Обами.

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Пенні Пріцкер народилася у Чикаго в 1959 році. Вона є американською мільярдеркою, підприємицею, громадською діячкою і філантропкою. За даними Forbes, сім’я Пріцкер – одна з найбагатших у світі, їхні загальні статки перевищують 30 млрд доларів, джерело багатства – Hyatt Hotels Corp.

У жовтні 2015 року на той час міністр торгівлі США Пенні Пріцкер, зокрема, село Великі Пріцьки Обухівського району Київської області. Саме звідти її предки наприкінці 19 століття поїхали до США.

Один із родичів Пенні Пріцкер, Яків Пріцкер, походив із української єврейської родини, який вперше імігрував до Сполучених Штатів. Разом із своїм сином Ніколасом, він став співзасновником одного з найбільш відомих фінансових кланів в Америці.

2009 року Forbes назвав Пріцкер однією зі 100 найвпливовіших жінок у світі. 2011 року Forbes назвав її 263 найбагатшою людиною в США, (власний капітал –1 851 100 000 доларів США), та 651 багатою людиною у світі.

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден призначив спеціальну представницю Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України. На цю посаду була призначена колишня міністерка торгівлі США Пенні Пріцкер.

Уряд США відзначив, що Пенні Пріцкер є досвідченою фахівчинею, яка має намір допомогти українському уряду відновити економічний потенціал України.

У Сполучених Штатах пояснили, що роль спеціальної представниці буде включати в себе мобілізацію державних і приватних інвестицій, визначення пріоритетів для донорів, а також працю над відновленням експортних ринків та відновленням підприємств, що постраждали від жорстоких атак і руйнувань з боку Росії. Крім того, Пенні Пріцкер надаватиме підтримку українському уряду у проведенні необхідних реформ з метою розвитку економічної потужності України.