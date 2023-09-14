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Байден призначив нового спецпредставника США з питань економічного відновлення України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден призначив нового спецпредставника США з питань економічного відновлення України
Пенні Пріцкер
фото: Посольство США в Україні

У США зазначили, що таким чином вони хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу

Президент США Джо Байден призначив спеціальну представницю Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України. На цю посаду була призначена колишня міністерка торгівлі США, Пенні Пріцкер. Про це йдеться у заяві Білого дому. 

Уряд США відзначив, що Пенні Пріцкер є досвідченою фахівчинею, яка має намір допомогти українському уряду відновити економічний потенціал України.

«Як досвідчена державна службовиця, колишня міністерка торгівлі США та лідерка галузі – з глибокими родинними зв'язками з Україною – спеціальна представниця Пріцкер принесе на цю важливу посаду десятиліття досвіду і знань. Працюючи пліч-о-пліч з українським урядом, нашими союзниками й партнерами, міжнародними фінансовими інституціями та приватним сектором, вона керуватиме зусиллями Сполучених Штатів, спрямованими на допомогу у відновленні української економіки», – йдеться у заяві. 

У Сполучених Штатах пояснили, що роль спеціальної представниці буде включати в себе мобілізацію державних і приватних інвестицій, визначення пріоритетів для донорів, а також працю над відновленням експортних ринків та відновленням підприємств, що постраждали від жорстоких атак і руйнувань з боку Росії. Крім того, Пенні Пріцкер надаватиме підтримку українському уряду у проведенні необхідних реформ з метою розвитку економічної потужності України.

У США зазначили, що таким чином вони хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє та захистити свою свободу. 

Раніше Пенні Пріцкер обіймала посаду міністра торгівлі США за президенства Барака Обами.

Реакція Офісу Зеленського

Андрій Єрмак, голова Офісу президента, висловив подяку Сполученим Штатам за призначення Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці США з питань відновлення української економіки.

«Ми високо цінуємо цей крок і щиро дякуємо нашим союзникам і друзям за їхні постійні та різносторонні зусилля у підтримку України в її боротьбі. Я вітаю пані Пріцкер і вірю, що вона зосередить усі свої зусилля на важливій місії прискорення відновлення та відбудови нашої країни, яка зазнала руйнувань через війну», – написав він.

Що відомо про нову представницю США з питань економічного відновлення України

Відомо, що сім'я Пенні Пріцкер, яка обіймає посаду спеціальної представниці США з питань відновлення економіки України, має коріння з села Великі Пріцьки, що знаходиться в Обухівському районі Київської області.

Один із родичів Пенні Пріцкер, Яків Пріцкер, походив із української єврейської родини, який вперше імігрував до Сполучених Штатів. Разом із своїм сином Ніколасом, він став співзасновником одного з найбільш відомих фінансових кланів в Америці.

Теги: США Андрій Єрмак

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