Wizz Air скасовує 20 рейсів з України: список

Авіаперевізник скасував низку рейсів з України до березня 2022

Авіакомпанія змінила зимовий розклад польотів з України

Лоукостер Wizz Air змінила розклад зимових польотів у 2021-2022 роках, пише Lowcostavia. Повідомляється, що авіакомпанія скасувала 20 рейсів з усіх міст України у період з січня до березня 2022 року.

Wizz Air припинить виконання рейсів з середини січня до березня 2022 року:

Із Києва у Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце;

Зі Львова в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт;

Із Харкова у Рим, Відень, Дортмунд;

Із Одеси – Абу-Дабі та Будапешт;

Із Запоріжжя – Вроцлав, Катовіце та Будапешт.

Крім того, не буде виконуватися жодного рейсу із Запоріжжя та з Одеси (окрім рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити від 10 лютого).

Як рейси скасовують:

Київ – Салоніки – від 10 січня до 9 березня;

Київ – Венеція (Тревізо) – від 9 січня до 11 березня;

Київ – Неаполь – від 11 січня до 27 березня;

Київ – Нюрнберг – від 9 січня до 11 березня;

Київ – Катовіце – від 10 січня до 10 березня;

Львів – Мілан (Мальпенса) – від 14 січня до 5 березня;

Львів – Неаполь – від 10 січня до 5 березня;

Львів – Рим – від 10 січня до 8 березня;

Львів – Вільнюс – від 10 січня до 8 березня;

Львів – Меммінген – від 10 січня до 26 лютого;

Львів – Братислава – від 11 січня до 27 березня;

Львів – Будапешт – від 17 січня до 12 березня;

Харків – Відень – від 10 січня до 8 березня;

Харків – Рим – від 13 січня до 12 березня;

Харків – Дортмунд – від 4 січня до 24 лютого;

Одеса – Абу-Дабі – від 10 січня до 9 лютого;

Одеса – Будапешт – від 9 січня до 26 березня;

Запоріжжя – Вроцлав – від 14 січня до 27 березня;

Запоріжжя – Катовіце – від 15 січня до 6 березня;

Запоріжжя – Будапешт – від 11 січня до 27 березня.

Раніше повідомлялося, що напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

Також Ryanair запустить два нових рейси з Києва.

Зазначимо, Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні.