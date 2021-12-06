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    Wizz Air скасовує 20 рейсів з України: список

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    Авіаперевізник скасував низку рейсів з України до березня 2022 - Wizz Air скасовує 20 рейсів з України: список
    Авіаперевізник скасував низку рейсів з України до березня 2022
    фото: glavcom.ua

    Авіакомпанія змінила зимовий розклад польотів з України

    Лоукостер Wizz Air змінила розклад зимових польотів у 2021-2022 роках, пише Lowcostavia. Повідомляється, що авіакомпанія скасувала 20 рейсів з усіх міст України у період з січня до березня 2022 року.

    Wizz Air припинить виконання рейсів з середини січня до березня 2022 року:

    • Із Києва у Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце;
    • Зі Львова в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт;
    • Із Харкова у Рим, Відень, Дортмунд;
    • Із Одеси – Абу-Дабі та Будапешт;
    • Із Запоріжжя – Вроцлав, Катовіце та Будапешт.

    Крім того, не буде виконуватися жодного рейсу із Запоріжжя та з Одеси (окрім рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити від 10 лютого).

    Як рейси скасовують:

    • Київ – Салоніки – від 10 січня до 9 березня;
    • Київ – Венеція (Тревізо) – від 9 січня до 11 березня;
    • Київ – Неаполь – від 11 січня до 27 березня;
    • Київ – Нюрнберг – від 9 січня до 11 березня;
    • Київ – Катовіце – від 10 січня до 10 березня;
    • Львів – Мілан (Мальпенса) – від 14 січня до 5 березня;
    • Львів – Неаполь – від 10 січня до 5 березня;
    • Львів – Рим – від 10 січня до 8 березня;
    • Львів – Вільнюс – від 10 січня до 8 березня;
    • Львів – Меммінген – від 10 січня до 26 лютого;
    • Львів – Братислава – від 11 січня до 27 березня;
    • Львів – Будапешт – від 17 січня до 12 березня;
    • Харків – Відень – від 10 січня до 8 березня;
    • Харків – Рим – від 13 січня до 12 березня;
    • Харків – Дортмунд – від 4 січня до 24 лютого;
    • Одеса – Абу-Дабі – від 10 січня до 9 лютого;
    • Одеса – Будапешт – від 9 січня до 26 березня;
    • Запоріжжя – Вроцлав – від 14 січня до 27 березня;
    • Запоріжжя – Катовіце – від 15 січня до 6 березня;
    • Запоріжжя – Будапешт – від 11 січня до 27 березня.

    Раніше повідомлялося, що напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.

    Також Ryanair запустить два нових рейси з Києва.

    Зазначимо, Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні.

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    Теги: Харків Запоріжжя Київ Будапешт Одеса Неаполь Львів Wizz Air авіаперевезення Ryanair Відень Венеція
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    Wizz Air скасовує 20 рейсів з України: список