Wizz Air скасовує 20 рейсів з України: список
Авіакомпанія змінила зимовий розклад польотів з України
Лоукостер Wizz Air змінила розклад зимових польотів у 2021-2022 роках, пише Lowcostavia. Повідомляється, що авіакомпанія скасувала 20 рейсів з усіх міст України у період з січня до березня 2022 року.
Wizz Air припинить виконання рейсів з середини січня до березня 2022 року:
- Із Києва у Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце;
- Зі Львова в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт;
- Із Харкова у Рим, Відень, Дортмунд;
- Із Одеси – Абу-Дабі та Будапешт;
- Із Запоріжжя – Вроцлав, Катовіце та Будапешт.
Крім того, не буде виконуватися жодного рейсу із Запоріжжя та з Одеси (окрім рейсу Одеса – Абу-Дабі який планують відновити від 10 лютого).
Як рейси скасовують:
- Київ – Салоніки – від 10 січня до 9 березня;
- Київ – Венеція (Тревізо) – від 9 січня до 11 березня;
- Київ – Неаполь – від 11 січня до 27 березня;
- Київ – Нюрнберг – від 9 січня до 11 березня;
- Київ – Катовіце – від 10 січня до 10 березня;
- Львів – Мілан (Мальпенса) – від 14 січня до 5 березня;
- Львів – Неаполь – від 10 січня до 5 березня;
- Львів – Рим – від 10 січня до 8 березня;
- Львів – Вільнюс – від 10 січня до 8 березня;
- Львів – Меммінген – від 10 січня до 26 лютого;
- Львів – Братислава – від 11 січня до 27 березня;
- Львів – Будапешт – від 17 січня до 12 березня;
- Харків – Відень – від 10 січня до 8 березня;
- Харків – Рим – від 13 січня до 12 березня;
- Харків – Дортмунд – від 4 січня до 24 лютого;
- Одеса – Абу-Дабі – від 10 січня до 9 лютого;
- Одеса – Будапешт – від 9 січня до 26 березня;
- Запоріжжя – Вроцлав – від 14 січня до 27 березня;
- Запоріжжя – Катовіце – від 15 січня до 6 березня;
- Запоріжжя – Будапешт – від 11 січня до 27 березня.
Раніше повідомлялося, що напередодні нового року Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма.
Також Ryanair запустить два нових рейси з Києва.
Зазначимо, Ryanair повідомив про «агресивну експансію» в Україні.