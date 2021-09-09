Білл Гейтс купив «Москву»

Контрольний пакет акцій готелю «Москва», який розташовується в безпосередній близькості до Кремля, тепер належить Білу Гейтсу

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс став власником контрольного пакету акцій мережі готелів Four Seasons. Їй, в тому числі, належить готель «Москва», який розташовується в безпосередній близькості до Кремля. Також мережа володіє готелем Lion Palace в центрі Санкт-Петербурга.

Так, інвестиційний фонд Білла Гейтса Cascade Investment придбав 23,75% акцій мережі готелів класу люкс Four Seasons за $2,21 млрд, пише газета The Wall Street Journal.

Раніше фонд Гейтса володів 47,5% компанії, за підсумками угоди його частка в Four Seasons збільшилася до 71,25% і стала контрольною. Продати Гейтсу свою частку в мережі погодився саудівський принц аль-Валід ібн Талаль. Його холдинговій компанії Kingdom Holding тепер належить 23,75% акцій і 5% залишаються у засновника і голови ради директорів Four Seasons Ісадора Шарпа.

За даними ЗМІ, Four Seasons на момент придбання мережі оцінювалася в $10 млрд. У Kingdom Holding повідомили, що за останні кілька років компанія отримувала багато пропозицій про покупку частки, але фірма чекала відповідного інвестора.

Four Seasons – мережа готелів, заснована в Канаді в 1960 році Ісадором Шарпом. Компанія управляє 121 готелем і курортом і 46 резиденціями. Її штаб-квартира розташована в Торонто. За даними Forbes, в 2018 році виручка Four Seasons Hotels від здачі номерів на території Росії склала $32 млн.

Готель «Москва» був побудований в 1935 році. Майже через 70 років його знесли і в 2004 р. старі корпуси, які замали цілий квартал, демонтували. На їх місці почали зводити нову будівлю, яка за своїми формами мала нагадувати колишню будову. До 2013 року готель був відбудований заново.

До слова, секс-скандал з Біллом Гейтсом поставив під загрозу Microsoft.