Більшість харків’ян розрахувались за доставку газу в травні



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Вчасно в травні за доставку газу розрахувались 82% побутових споживачів міста Харкова

Зниження платежів негативно впливає на роботу газорозподільної системи міста

У Харкові в травні за доставку газу вчасно розрахувались 82% побутових споживачів. Про це повідомила пресслужба АТ «Харківміськгаз». У компанії зазначили, що зниження платежів негативно впливає на роботу газорозподільної системи міста.

Оплата за доставку газу – це кошти, які витрачаються на роботу аварійної газової служби, ремонти газорозподільної системи, обстеження газопроводів, підтримання тиску газу в мережах, локалізацію та ліквідацію аварійних ситуацій, заміну зношених ділянок газопроводів тощо. Навіть в період карантину, «Харківміськгаз» продовжує безупинно працювати для забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу споживачам.

Менеджери Центру обслуговування клієнтів на час карантину працюють дистанційно та надають клієнтам більше двох тисяч консультацій в день за телефоном 067-01-07-104. За цим же номером споживачі можуть здійснити експрес-реєстрацію Особистого кабінету.

Нагадаємо, що завантажити онлайн-рахунок за доставку газу і дистанційно оплатити послуги можна з Особистого кабінету на сайті 104.ua, за допомогою чат-боту Viber 7104ua і через мобільні додатки 104Mobile або 104 MobileLight.

Газова компанія дякує всім своїм клієнтам, які знайшли можливість і своєчасно розрахувались за доставку газу, зробивши свій внесок в безпеку газорозподільної системи міста.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

Нагадаємо, у Нафтогазі заявили, що з 1 липня, коли запрацює роздрібний ринок газу, користувачі зможуть змінювати постачальників послуг.

Споживачі газу Вінницької області в травні цього року використали 15,8 млн м куб блакитного палива, тоді як у травні минулого року споживання становило 10,9 млн м куб