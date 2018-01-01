Біткоїн продовжує рости

Курс стрімко зростає після падіння

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїни (bitcoin) в понеділок, 12 лютого, досягла позначки в $ 8,5 тисячі після недавнього падіння. Про це йдеться у даних порталу CoinMarketCap. Як зазначається, біткоіни зростав у ціні на 4,65%, до $ 8,515 тисячі. На біржі Bitfinex криптовалюта дорожчала на 6,4%, до $ 8,524 тисячі, OKEx - на 2,5%, до $ 8,457



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Курс стрімко зростає після падіння

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїни (bitcoin) в понеділок, 12 лютого, досягла позначки в $ 8,5 тисячі після недавнього падіння. Про це йдеться у даних порталу CoinMarketCap.

Як зазначається, біткоіни зростав у ціні на 4,65%, до $ 8,515 тисячі. На біржі Bitfinex криптовалюта дорожчала на 6,4%, до $ 8,524 тисячі, OKEx - на 2,5%, до $ 8,457 тисячі. А за інформацією порталу Coindesk, біткоіни збільшувався в ціні на 5,1%, до $ 8,482 тисячі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс біткойнів під час торгів опустився нижче позначки в $ 6000. вперше з листопада минулого року - до $ 5995,58.

7 лютого біткоїн торгувався вище позначки в $ 8000.