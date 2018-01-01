  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Біткоїн продовжує рости

    Курс стрімко зростає після падіння
    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїни (bitcoin) в понеділок, 12 лютого, досягла позначки в $ 8,5 тисячі після недавнього падіння. Про це йдеться у даних порталу CoinMarketCap. Як зазначається, біткоіни зростав у ціні на 4,65%, до $ 8,515 тисячі. На біржі Bitfinex криптовалюта дорожчала на 6,4%, до $ 8,524 тисячі, OKEx - на 2,5%, до $ 8,457
    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка

    Курс стрімко зростає після падіння

    Найпопулярніша у світі криптовалюта біткоїни (bitcoin) в понеділок, 12 лютого, досягла позначки в $ 8,5 тисячі після недавнього падіння. Про це йдеться у даних порталу CoinMarketCap.

    Як зазначається, біткоіни зростав у ціні на 4,65%, до $ 8,515 тисячі. На біржі Bitfinex криптовалюта дорожчала на 6,4%, до $ 8,524 тисячі, OKEx - на 2,5%, до $ 8,457 тисячі. А за інформацією порталу Coindesk, біткоіни збільшувався в ціні на 5,1%, до $ 8,482 тисячі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс біткойнів під час торгів опустився нижче позначки в $ 6000. вперше з листопада минулого року - до $ 5995,58.

    7 лютого біткоїн торгувався вище позначки в $ 8000. 

    курс валют Біткоїн криптовалюта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ