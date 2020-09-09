Боргів за зелену енергетику буде менше, якщо «Гарантований покупець» краще торгуватиме струмом – Кудрицький



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Голова правління ПрАТ НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький

Голова «Укренерго» зазначає, що підприємство має максимізувати вартість електроенергії

Державне підприємство «Гарантований покупець» має покращити свою торгову стратегію з продажу струму, що дозволить зменшити заборгованість за зелену енергетику. Про це заявив голова правління ПрАТ НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю БізнесЦензор.



«Сьогодні на РДН є денні години, в яких попит становить близько 4 ГВт-г. Це той обсяг, в який можна «вмістити» весь годинний виробіток генерації з ВДЕ. Тобто, небаланси ГарПока мають бути меншими, ніж зараз. Це моя особиста думка», – сказав Кудрицький.



Він вважає, що «Гарантований покупець» повинен максимізувати вартість електроенергії, яку продає, що забезпечить зменшення обсягу компенсації витрат на «зелений» тариф.



«Я вважаю, що перед ГарПоком має стояти задача – оптимізувати для продажу вартість власного портфелю, щоб в подальшому виставляти «Укренерго» якомога менший рахунок для компенсації своїх витрат на «зелений» тариф. Тобто, «Укренерго» має дофінансовувати їх за залишковим принципом», – зазначив Кудрицький.



Нагадаємо, 1 серпня набрав чинності Закон № 810-ІХ, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання Закону реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та інвесторами у ВДЕ. Документ передбачає, зокрема, зниження «зелених» тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників «чистої» електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо.

Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Окрім того, закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решту 60% у 2021 році.

В кінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед «зеленої» генерацією боргів.