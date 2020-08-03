Наглядова рада обрала керівника «Укренерго»



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У компанію Володимир Кудрицький прийшов у 2016 року, обіймав пост заступника директора з інвестицій

Керівником «Укренерго» став Володимир Кудрицький, що з кінця лютого 2020 року виконував обов’язки керівника підприємства

Головою правління НЕК «Укренерго» став Володимир Кудрицький. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засідання наглядової ради компанії 2 серпня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначається, призначення відбулося після проведення відповідного конкурсу.

Кудрицький обіймав посаду першого заступника голови правління з вересня 2019 року, а з кінця лютого 2020 року виконував обов’язки керівника «Укренерго».

У компанію Володимир Кудрицький прийшов у 2016 року, обіймав пост заступника директора з інвестицій.

До призначення в «Укренерго» Кудрицький працював директором з розвитку АТ «Укртранснафта», був операційним менеджером та директором з внутрішнього аудиту у провідних міжнародних та українських компаніях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

Кудрицький отримав освіту з міжнародної економіки в Київському національному економічному університеті.

Нагадаємо, виконувач обов'язків глави «Укренерго» Всеволод Ковальчук 26 лютого 2020 року оголосив про свою відставку.