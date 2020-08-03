Наглядова рада обрала керівника «Укренерго»
Керівником «Укренерго» став Володимир Кудрицький, що з кінця лютого 2020 року виконував обов’язки керівника підприємства
Головою правління НЕК «Укренерго» став Володимир Кудрицький. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засідання наглядової ради компанії 2 серпня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Як зазначається, призначення відбулося після проведення відповідного конкурсу.
Кудрицький обіймав посаду першого заступника голови правління з вересня 2019 року, а з кінця лютого 2020 року виконував обов’язки керівника «Укренерго».
У компанію Володимир Кудрицький прийшов у 2016 року, обіймав пост заступника директора з інвестицій.
До призначення в «Укренерго» Кудрицький працював директором з розвитку АТ «Укртранснафта», був операційним менеджером та директором з внутрішнього аудиту у провідних міжнародних та українських компаніях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.
Кудрицький отримав освіту з міжнародної економіки в Київському національному економічному університеті.
Нагадаємо, виконувач обов'язків глави «Укренерго» Всеволод Ковальчук 26 лютого 2020 року оголосив про свою відставку.