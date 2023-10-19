Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Борги виробників тепла перед «Нафтогазом»: названо шокуючу суму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Борги виробників тепла перед «Нафтогазом»: названо шокуючу суму
Борги підприємств ТКЕ перед «Нафтогазом» становлять 95 млрд грн
фото ілюстративне

Наразі механізм компенсації різниці перед «Нафтогазом» ще не затверджено

Борги підприємств теплокоммуненерго (ТКЕ) перед НАК «Нафтогаз України» за газ становлять 95 млрд грн. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба компанії.

«Це загальний обʼєм боргів, який включає, зокрема, різницю в тарифах 36 млрд грн та інші складові», – зауважив Чернишов.

Зазначається, що наразі механізм компенсації різниці перед «Нафтогазом» ще не затверджено, проте уряд працює над вирішенням цього питання.

«Питання боргів у сфері енергетики – вже традиційне перед початком кожного опалювального сезону. На сьогоднішній день компенсація різниці в тарифах ще не зреалізована, однак ми розуміємо проблематику. Тому «Нафтогаз» наразі не наполягає на сплаті частини богів, повʼязаних із різницею в тарифах, особливо тими громадами та містами, які розташовані у прифронтових чи деокупованих регіонах», – додав Чернишов.

Раніше «Нафтогаз» пояснив, чому плата за доставку перевищує вартість газу.

А також те, чому в платіжках приходять завищені суми.

Теги: Нафтогаз України борг гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нафтогаз» зазначив, що є газопостачальною компанією, якій платять за спожиті обсяги газу
Нафтогаз розповів, чому плата за доставку перевищує вартість газу
6 жовтня, 12:25
У разі несвоєчасного надання даних, підприємство визначає їх самостійно
«Нафтогаз» роз’яснив, чому в платіжках приходять завищені суми
4 жовтня, 09:29
«Нафтогаз» офіційно має право на розподіл газу для 6,6 мільйона клієнтів
«Нафтогаз» отримав ліцензії на розподіл газу в шести областях
1 жовтня, 16:00

Економіка

Для повної синхронізації з енергоринком ЄС прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні, – «Оператор ринку»
Для повної синхронізації з енергоринком ЄС прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні, – «Оператор ринку»
Борги виробників тепла перед «Нафтогазом»: названо шокуючу суму
Борги виробників тепла перед «Нафтогазом»: названо шокуючу суму
Голова Державної аудиторської служби прокоментувала конфлікт із КБ «Луч»
Голова Державної аудиторської служби прокоментувала конфлікт із КБ «Луч»
Перехід на нову пенсійну систему: міністерка соцполітики розповіла, що наразі потрібно Україні
Перехід на нову пенсійну систему: міністерка соцполітики розповіла, що наразі потрібно Україні
Через діючі прайс-кепи Україна не може нормально імпортувати електроенергію – Energy Community
Через діючі прайс-кепи Україна не може нормально імпортувати електроенергію – Energy Community
Європарламент погодив створення Українського фонду
Європарламент погодив створення Українського фонду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Сі Цзіньпін може виставити Байдену на торги голову Путіна. Все залежить від ціни
20K
Митрополит Онуфрій заборонив у служінні священника, який втік з окупованого Криму
20K
Яка область України лідирує за кількістю ухилянтів: опубліковано рейтинг
15K
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9056
Скандальне весілля Москви у Львові: ДБР відреагувало
5565
Природне диво: екологи показали, що зараз відбувається на дні Каховського водосховища

Новини

Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Сьогодні, 07:31
Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW
Сьогодні, 04:56
Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Сьогодні, 04:17
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 03:55
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту