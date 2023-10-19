Борги виробників тепла перед «Нафтогазом»: названо шокуючу суму

Наразі механізм компенсації різниці перед «Нафтогазом» ще не затверджено

Борги підприємств теплокоммуненерго (ТКЕ) перед НАК «Нафтогаз України» за газ становлять 95 млрд грн. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба компанії.

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«Це загальний обʼєм боргів, який включає, зокрема, різницю в тарифах 36 млрд грн та інші складові», – зауважив Чернишов.

Зазначається, що наразі механізм компенсації різниці перед «Нафтогазом» ще не затверджено, проте уряд працює над вирішенням цього питання.

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«Питання боргів у сфері енергетики – вже традиційне перед початком кожного опалювального сезону. На сьогоднішній день компенсація різниці в тарифах ще не зреалізована, однак ми розуміємо проблематику. Тому «Нафтогаз» наразі не наполягає на сплаті частини богів, повʼязаних із різницею в тарифах, особливо тими громадами та містами, які розташовані у прифронтових чи деокупованих регіонах», – додав Чернишов.

Раніше «Нафтогаз» пояснив, чому плата за доставку перевищує вартість газу.

А також те, чому в платіжках приходять завищені суми.