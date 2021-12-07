Один із улюблених фруктів українців подорожчає

В Україні зростуть у ціні банани: що чекати у 2022 році

Україна імпортує більшість бананів з Еквадору. На початку грудня закупівельна вартість бананів склала 430-450 грн/ящик, але щоб імпортери могли працювати хоча б у нуль, вона має бути не менше 480-490 грн/ящик. Про це інформує biz.today.ua.

В Україну завозиться сорт бананів кавендіш. У 2021 році він уродив не так добре, як у попередні роки, а значить, подорожчання не за горами.

Цей сорт бананів найбільш схильний до грибка, що швидко розповсюджується по плантаціях. Виробники борються з грибками та виводять нові сорти, стійкіші до уражень.

Ще одна суттєва проблема, яка вплине на підвищення цін на банани – це логістика. Через епідемію коронавірусу транспортні компанії не стали закуповувати додаткове обладнання, розширювати парк пароплавів або контейнерів, а просто почали піднімати розцінки на підвищеному попиті.

За останні три місяці транспортування бананів подорожчало на 40%. За весь час ціни на банани залишалися стабільними, але подорожчання не уникнути. Імпортери працюють у мінус. Вони не підвищують ціни, щоб не знизився попит на продукт, проте вже після Нового року банани в Україні почнуть дорожчати. Цінник зросте приблизно на 30-40 грн за ящик (19 кг).

Нагадаємо, одеський супермаркет здивував космічними цінами на черешню.

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