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    Один із улюблених фруктів українців подорожчає

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    Із Нового року слід чекати й нові ціни на банани - Один із улюблених фруктів українців подорожчає
    Із Нового року слід чекати й нові ціни на банани
    Фото з відкритих джерел

    В Україні зростуть у ціні банани: що чекати у 2022 році

    Україна імпортує більшість бананів з Еквадору. На початку грудня закупівельна вартість бананів склала 430-450 грн/ящик, але щоб імпортери могли працювати хоча б у нуль, вона має бути не менше 480-490 грн/ящик. Про це інформує biz.today.ua.

    В Україну завозиться сорт бананів кавендіш. У 2021 році він уродив не так добре, як у попередні роки, а значить, подорожчання не за горами.

    Цей сорт бананів найбільш схильний до грибка, що швидко розповсюджується по плантаціях. Виробники борються з грибками та виводять нові сорти, стійкіші до уражень.

    Ще одна суттєва проблема, яка вплине на підвищення цін на банани – це логістика. Через епідемію коронавірусу транспортні компанії не стали закуповувати додаткове обладнання, розширювати парк пароплавів або контейнерів, а просто почали піднімати розцінки на підвищеному попиті.

    За останні три місяці транспортування бананів подорожчало на 40%. За весь час ціни на банани залишалися стабільними, але подорожчання не уникнути. Імпортери працюють у мінус. Вони не підвищують ціни, щоб не знизився попит на продукт, проте вже після Нового року банани в Україні почнуть дорожчати. Цінник зросте приблизно на 30-40 грн за ящик (19 кг).

    Нагадаємо, одеський супермаркет здивував космічними цінами на черешню.

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    Теги: ціни їжа фрукти
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    Один із улюблених фруктів українців подорожчає