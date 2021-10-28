Часник знов дорожчатиме. Експерти пояснили, чому

Дефіцит власного часнику та засилля імпорту позначаються на вартості цього овоча в Україні

Навіть 100 грн за кг – не межа

Вже цієї зими часник в Україні знов суттєво виросте в ціні. Про це повідомляє ТСН.

Наразі кілограм популярного продукту можна придбати за 60-70 грн., хоча у деяких регіонах України його вже купляють за 80 грн та навіть дорожче.

Проте, за прогнозами експертів, вже до кінця року часник знов суттєво подорожчає – його ціна зросте до 100 грн за кг.

Причина подорожчання – дощова погода восени, що чергувалася із заморозками та засухою. Все це далеко не сприяє якісному врожаю часнику, а також додатково ускладнює його зберігання.

Слід також зазначити, що в Україні відсутні потужні виробники часнику. До того ж немає сховищ для його зберігання у холодну пору року. Через це щороку з січня до червня в українських магазинах продають винятково імпортний часник: здебільшого китайський та єгипетський, частково – іспанський, французький та іранський.

Лише деякі вітчизняні підприємства виробляють суттєві обсяги часнику. Як правило, вони при цьому мають власні потужності з його переробки. Решта виробників не ризикує вирощувати цей овоч, оскільки він є надто примхливим під час зберігання.

З січня до червня в українських магазинах продають винятково імпортний часник: здебільшого китайський та єгипетський, частково – іспанський, французький та іранський.

Нагадаємо, раніше «Главком» збирав «антиковідні» народні рецепти на Полтавщині, серед яких часник, скипидар та гігієнічні прокладки.

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