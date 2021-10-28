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    Економіка та фінанси

    Часник знов дорожчатиме. Експерти пояснили, чому

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    Дефіцит власного часнику та засилля імпорту позначаються на вартості цього овоча в Україні - Часник знов дорожчатиме. Експерти пояснили, чому
    Дефіцит власного часнику та засилля імпорту позначаються на вартості цього овоча в Україні
    фото з відкритих джерел

    Навіть 100 грн за кг – не межа

    Вже цієї зими часник в Україні знов суттєво виросте в ціні. Про це повідомляє ТСН.

    Наразі кілограм популярного продукту можна придбати за 60-70 грн., хоча у деяких регіонах України його вже купляють за 80 грн та навіть дорожче.

    Проте, за прогнозами експертів, вже до кінця року часник знов суттєво подорожчає – його ціна зросте до 100 грн за кг.

    Причина подорожчання – дощова погода восени, що чергувалася із заморозками та засухою. Все це далеко не сприяє якісному врожаю часнику, а також додатково ускладнює його зберігання.

    Слід також зазначити, що в Україні відсутні потужні виробники часнику. До того ж немає сховищ для його зберігання у холодну пору року. Через це щороку з січня до червня в українських магазинах продають винятково імпортний часник: здебільшого китайський та єгипетський, частково – іспанський, французький та іранський.

    Лише деякі вітчизняні підприємства виробляють суттєві обсяги часнику. Як правило, вони при цьому мають власні потужності з його переробки. Решта виробників не ризикує вирощувати цей овоч, оскільки він є надто примхливим під час зберігання.

    З січня до червня в українських магазинах продають винятково імпортний часник: здебільшого китайський та єгипетський, частково – іспанський, французький та іранський.

    Нагадаємо, раніше «Главком» збирав «антиковідні» народні рецепти на Полтавщині, серед яких часник, скипидар та гігієнічні прокладки.

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    Теги: ринок продукти аграрії овочі
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    Часник знов дорожчатиме. Експерти пояснили, чому