Через війну з травня очікується зменшення соціальних виплат

У другому кварталі внаслідок російського вторгнення прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету України

У першому кварталі державний бюджет України вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати перших двох місяців поточного року та авансові податкові надходження. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради членів Кабінету міністрів із президентом України Володимиром Зеленським щодо стану виконання держбюджету на поточний рік та запровадження ембарго на торгівлю з Росією.

У другому кварталі, за словами голови уряду, внаслідок військового вторгнення Росії прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету.

Учасники наради обговорили можливі джерела наповнення державної скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо.

За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.

Президент дав уряду доручення формалізувати припинення товарообігу України з Росією. Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів схвалив проєкти Угоди про позику між Кабміном та KfW (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) на суму 150 млн євро для підтримки українського бізнесу.

Також Кабінет міністрів виділив 1,45 млрд грн для здійснення належних виплат військовослужбовцям Служби безпеки України.

Нагадаємо, що в Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.