На Чернігівщині оператор обстежив 600 км підземних газогонів за допомогою мобільної лабораторії (фото)

Мобільна лабораторія прискорює пошук витоків газу

«Чернігівгаз» діагностує стан підземних газопроводів середнього та високого тиску за допомогою сучасної мобільної автолабораторії. Вона працює в області протягом місяця. Таких автомобілів в Україні всього три.

РГК обладнала їх сучасними приладами французької компанії Gazomat. Вони здатні вловлювати найменшу концентрацію газу на відстані 8 метрів при швидкості автомобіля до 40 кілометрів на годину. На бампері встановлені 8 датчиків, які аналізують повітря на наявність метану. Імовірне місце пошкодження газопроводу фіксується на карті, програма сповіщає про це сигналом, вказує концентрацію метану. Після цього фахівці за допомогою ручного детектора встановлюють точне місце витоку. Це дозволяє газовикам вчасно провести ремонтні роботи та запобігти аварійним ситуаціям. Виявлення витоків на наземних та підземних газопроводах, а також ремонт і заміна цих газопроводів – одне із завдань АТ «Чернігівгаз» як оператора ГРМ.

«Такі роботи входять до комплексно-приладового обстеження газопроводів, яке є частиною тарифу на розподіл газу», – пояснює головний інженер АТ «Чернігівгаз» Євгеній Денисенко.

Зазвичай газопроводи обходять пішки бригади комплексно-приладового обстеження (КПО).

«Бригади комплексно-приладового обстеження проходять в день від 5 до 7 кілометрів зі спеціальними приладами. Таких бригад у нас 4, за минулий рік вони пройшли 3700 кілометрів. Звичайно ж, ця лабораторія дуже прискорює пошук витоків, адже вона може протягом місяця обстежити і до 1000 кілометрів газогонів – в залежності від місцевості пересування», – розповідає начальник служби контролю за виробництвом АТ «Чернігівгаз» Олександр Барикін.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.