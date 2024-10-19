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Опалювальний сезон в Одесі під загрозою

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Опалювальний сезон в Одесі під загрозою
В Одесі триває підготовка до опалювального сезону
фото: odessa-life.od.ua

За словами голови Одеської ОВА в області ситуація краща, але підготовку до опалювального сезону доводить рулити в ручному режимі

Опалювальний сезон в Одесі під загрозою – великі районні котельні не облаштовані генераторами і можуть зупинитися у випадку блекауту. Така ситуація є реальною через те, що газопоршневі когенераційні машини, які мали бути встановлені, й досі не прибули до міста. Про це повідомила заступниця мера Одеси Ганна Позднякова.

За її словами, всі малі котельні мають генератори потужністю в 1 мегават і у випадку знеструмлення електромережі, продовжать працювати. А от щодо дев’яти великий котелень, то тут ситуація складна. 

Ще у 2023 році місто уклало меморандум та взяло участь у програмі ООН UNDP, згідно з якою уряд Японії фінансує виробництво газопоршневих когенераційних машин, фактично міні-електростанцій, які виробляють електроенергію, спалюючи природний газ. А як побічний продукт – виробляють теплову енергію.

«Процедура не така швидка. Майже рік тривало узгодження проекту та відповідні тендерні процедури. Потім укладали контракт із виробником обладнання. Термін виготовлення такої машини – 8-10 місяців. А нам їх потрібно дев'ять. До того ж потрібен час, щоб провести пусконалагоджувальні роботи. Проводяться вони, згідно з контрактом, фахівцями компанії-виробника. І це забезпечує гарантійне обслуговування машини. На жаль, все затягується, але не з нашої вини» – заявила Позднякова».

Між тим, мер Геннадій Труханов досі не підписав розпорядження про підготовку опалювального сезону і на одинадцять днів поїхав до Франціїї, щоб взяти участь у медичній конференції Fast-Track Cities.

Геннадій Труханов у Парижі
Геннадій Труханов у Парижі
фото: www.facebook.com/gtrukhanov

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера в області ситуація краща, але підготовку до опалювального сезону доводить рулити в ручному режимі.

«Щось передбачити сьогодні не можливо, проте всі стабілізаційні моменти відпрацьовані, перевіряються щодня, провели ряд нарад, не просто поговорить, а з конкретикою, було ряд доручень з перевірки, бо на слово нікому не довіряю. Щоб дійсно були запчастини, паливо, і щоб воно не просто було, а працювало», – зазначив очільник ОВА.

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Теги: Одеса опалювальний сезон Геннадій Труханов місто

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