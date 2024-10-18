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Зеленський: Найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на «план перемоги»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський: Найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на «план перемоги»
За словами Зеленського, Україна працює щодо запрошення в НАТО
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Володимир Зеленський: «Я чекаю команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на «план перемоги». Про це він сказав в етері телемаратону «Єдині новини».

«Щодо фідбеку я чекаю команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями. Також у мене була розмова з президентом США. Ми отримали пакет на пів мільярда доларів, а також домовились – це є також частиною плану – що ми будемо отримувати дуже швидко зараз (раз на два-три тижні) пакет, який буде посилювати нашу армію», – сказав він в інтерв’ю українським журналістам.

За його словами, пакети допомоги очікуються на від 500 до 750 млн доларів.

«Це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, щоб в найближчі місяці – на що і розрахований план перемоги – максимально посилити Україну», – додав Зеленський.

Щодо запрошення в НАТО, що є складовою оголошеного «плану перемоги», то Україна працює на цим, зазначив президент.

Зеленський зауважив, що якщо Україна або союзники не наповнюватимуть план перемоги Укрїни,  то все буде тотально заповнено Російською Федерацією або її союзниками чи країнами, які не переймаються питанням що буде з україною після війни, бо ми дуже далекі. 

«Я вважаю, що будь-яка дипломатична пасивність призведе до того, що Росія прото об'єднає країни навколо своїх ідей, вона це вже робить. Мені здається, що це дуже небезпечно», – сказав президент. 

На думку Зеленського, багато країн Заходу розуміють загрози, які несе Росія, розуміють, який тотальний вплив має російська інформаційна політика у світі. 

«Ви ж бачите, скільки проросійських партій зявляється у Єврорпі. Тобто, Росія працює дуже сильно, лобіюючи і політиків, і інформаційні майдвнчики», - зауважив він. 

Президент переконаний, що західні країни розуміють, що Україна бореться, тому «план перемоги сьогодні – це нова хвиля після Курської операції, яка хвилею зупинила Росію, їх інформаційну політику, яка говорила про те, що вони перемагають». 

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Теги: Володимир Зеленський Україна

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