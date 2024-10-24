Ставка підготує «внутрішній» план перемоги: Зеленський розповів деталі

План посилення описуватиме необхідні кроки України, які забезпечать «внутрішні результати»

Україна розробляє «внутрішній» план посилення. Він існуватиме разом із планом перемоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Підготовку «внутрішнього» плану посилення України президент доручив членам Ставки. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Як зазначив Зеленський, план описуватиме необхідні кроки України, які забезпечать «внутрішні результати». Вони стосуються «фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Так, після представлення країнам-партнерам плану перемоги українські дипломати працюють разом з американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових.

Як повідомлялося, однією з найбільш очікуваних подій саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які минули 17 та 18 жовтня у Брюсселі, став візит президента України Володимира Зеленського, який представив західним партнерам свій план перемоги. Однак план перемоги поки що викликав неоднозначну реакцію західних союзників, пише Associated Press.

До слова, Польща висловила бажання ознайомитися з таємними додатками до плану перемоги України.