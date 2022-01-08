Податкова амністія: скільки грошей задекларували українці

Спеціальне декларування за пільговою ставкою триватиме до 1 березня

Із початку кампанії одноразового добровільного декларування майна фізичних осіб задекларовано майно на суму 1 млрд 136 млн 400 тис. грн, задекларована сума до сплати збору склала 68,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДПС України.

«Державна податкова служба України нагадує, що йде кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також уточнили, що спеціальне декларування іноземних активів за пільговою ставкою 7% проходитиме до 1 березня 2022 року.

Надалі і до завершення кампанії вона буде піднята і становитиме раніше оголошені 9%.

Нагадаємо, станом на 21 грудня у межах кампанії податкової амністії капіталів українці задекларували 1,07 млрд грн.

Влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.

Непрямі методи оподаткування передбачають, що після податкової амністії Податкова служба матиме змогу проводити податкову оцінку операцій фізичних осіб щодо придбання об'єктів нерухомості або дорогих речей без задекларованих доходів.

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