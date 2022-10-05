Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Чи запасатися продуктами на зиму? Уряд дав поради українцям

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Чи запасатися продуктами на зиму? Уряд дав поради українцям
Майбутня зима обіцяє бути дуже складною, тому варто зробити запаси продуктів
фото з відкритих джерел

Аграрний міністр порадив українцям діяти у межах здорового глузду

Міністр аграрної політики Микола Сольський порадив українцям запасатися продуктами на зиму у межах розумного глузду. Про це Сольський розповів в інтерв'ю «Главкому».

Міністр зазначив, що питання про запас продуктів на зиму ставлять завжди.

«Це питання ви могли поставити і до війни чи під час пандемії. Його ставлять завжди, тільки якоїсь осені частіше, якоїсь – рідше. Є якийсь, скажімо так, здоровий підхід до запасів – я раджу діяти в межах цього здорового глузду», – заявив Сольський.

Він також додав, що ніхто не може спрогнозувати ціни на ключові товари через три тижні.

«На це питання чекають відповіді люди в кожній країні світу, але жоден міністр сільського господарства не скаже, якими точно будуть ціни через три місяці. Він може назвати тенденції, мільйон факторів, які вплинуть на ціну вгору або вниз. А який із цих факторів буде більш значущим, покаже ситуація на ринку», – пояснив глава Мінагрополітики.

Сольський назвав три фактори, які впливають на ціни на продукти.

«Перший фактор, який рухає ціни, – це стандартна інфляція, більша чи менша. Другий – це курсова різниця, яка впливає на ціни в гривні. Третє – збільшення експорту зерна, яке є критично важливим, і здешевлення логістики, що збільшує внутрішні ціни на зерно і є важливим для фермерів», – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Згодом стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

Як стало відомо, Російська Федерація змогла викрасти з захоплених українських територій зерна на суму не менше $530 млн і вивезти до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

Читайте також: Микола Сольський: Через війну Україна вже втратила 20% елеваторів
 
Теги: аграрії зерно інфляція Мінагрополітики міністр продукти Україна Микола Сольський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суттєве здорожчання – наслідок одразу кількох чинників 
Ціна на яйця шокує: скільки зараз коштує продукт (фото)
3 жовтня, 20:01
Зеленський запропонував ООН розширити зернову угоду
Україна готова збільшити експорт агропродукції
28 вересня, 23:26
Влада Києва роздаватиме безкоштовні продукти у разі бойових дій в місті
Влада Києва роздаватиме безкоштовні продукти у разі бойових дій в місті
25 липня, 17:21

Економіка

Чи запасатися продуктами на зиму? Уряд дав поради українцям
Чи запасатися продуктами на зиму? Уряд дав поради українцям
Ціни на гречку в Україні незабаром різко зміняться
Ціни на гречку в Україні незабаром різко зміняться
Деокупована Харківщина отримає кругленьку суму від Кабміну
Деокупована Харківщина отримає кругленьку суму від Кабміну
Очікується позитивна динаміка. Світовий банк оцінив економічні перспективи України
Очікується позитивна динаміка. Світовий банк оцінив економічні перспективи України
Уряд передав Фонду держмайна рекордну кількість об'єктів держвласності
Уряд передав Фонду держмайна рекордну кількість об'єктів держвласності
Зрив осінньої посівної. Уряд оцінив ситуацію
Зрив осінньої посівної. Уряд оцінив ситуацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Хачапурі чи Путін? Власник бару у Грузії поставив на місце провокаторку Собчак
52K
Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення
44K
США несподівано скликають Радбез ООН
33K
Колаборанти в УПЦ МП. Банкова нарешті визнала проблему
21K
Як окупанти захищають радянські танки від «Джавелінів»: курйозне фото
19K
Операція «наступник». ЗМІ назвали, хто замінить Путіна на посаді

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Сьогодні, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Вчора, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Вчора, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Вчора, 07:21
Українська авіація знищила ще три опорних пункти окупантів
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту