Чи запасатися продуктами на зиму? Уряд дав поради українцям

Аграрний міністр порадив українцям діяти у межах здорового глузду

Міністр аграрної політики Микола Сольський порадив українцям запасатися продуктами на зиму у межах розумного глузду. Про це Сольський розповів в інтерв'ю «Главкому».

Міністр зазначив, що питання про запас продуктів на зиму ставлять завжди.

«Це питання ви могли поставити і до війни чи під час пандемії. Його ставлять завжди, тільки якоїсь осені частіше, якоїсь – рідше. Є якийсь, скажімо так, здоровий підхід до запасів – я раджу діяти в межах цього здорового глузду», – заявив Сольський.

Він також додав, що ніхто не може спрогнозувати ціни на ключові товари через три тижні.

«На це питання чекають відповіді люди в кожній країні світу, але жоден міністр сільського господарства не скаже, якими точно будуть ціни через три місяці. Він може назвати тенденції, мільйон факторів, які вплинуть на ціну вгору або вниз. А який із цих факторів буде більш значущим, покаже ситуація на ринку», – пояснив глава Мінагрополітики.

Сольський назвав три фактори, які впливають на ціни на продукти.

«Перший фактор, який рухає ціни, – це стандартна інфляція, більша чи менша. Другий – це курсова різниця, яка впливає на ціни в гривні. Третє – збільшення експорту зерна, яке є критично важливим, і здешевлення логістики, що збільшує внутрішні ціни на зерно і є важливим для фермерів», – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Згодом стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

Як стало відомо, Російська Федерація змогла викрасти з захоплених українських територій зерна на суму не менше $530 млн і вивезти до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.